Marika Hackman verarbeitet Panikattacken, The Vaccines bricht Lanze für Gitarrenbands

Erfurt Wie man Angstzustände aus der Corona-Pandemie künstlerisch gelungen umsetzt, zeigt Marika Hackman. The Vaccines thematisieren auch die Einsamkeit – mit erlösenden Party-Hymnen. Wir haben in beide Alben reingehört.

Die Panikattacken, die Angstzustände wurden durch die Vereinsamung der Pandemiezeit bei Marika Hackman nur verstärkt. Was folgte war eine Schreibblockade – kein Song drang durchs Gefühlswirrwarr. Es dauerte lange, bis die Britin ihr Album „Big Sigh“ gebar.

Das Cover des Albums „Big Sigh“ von Marika Hackman. Foto: Chrysalis/Cargo

Es ist eine wunderbare Wundertüte geworden voller reflektierender, teils schmerzlicher Lieder über eben diese Ängste sowie Körperflüssigkeiten – eine ewiges Thema bei Hackman – und die endlich wieder möglichen Beziehungen. Den Zugang zu dieser Themenwelt gestaltet Hackman mittels poppiger Hooklines nicht schwer. Ein frühes kleines Juwel im Reigen der Albumveröffentlichungen für dieses Jahr.

The Vaccines mit Bombast-Produktion

Das Cover des Albums „Pick-up full of pink Carnations“ von The Vaccines. Foto: Thirty Tigers/Membran

In einer Zeit, in der Gitarrenbands nicht mehr viel zu gelten scheinen, entwickelt The Vaccines eine ausgesprochene Hartnäckigkeit, um mit griffigen Melodien das Genre zu retten. 2010 gegründet, also spät, nach der großen letzten Gitarren-Welle mit den The-Bands, sind sie immer noch da.

Sie bedienen sich bei ihrem sechsten Album „Pick-up full of pink Carnations“ am Coldplay-Konzept: Und suhlen sich nicht nur gelegentlich im Bombast-Rock, forcieren aber ihren nervösen treibenden Beat bei. Sie geben sich Mühe, etwas Melancholie einzustreuen, das Indie-Disco-Feeling behält jedoch verlässlich die Oberhand. Der Albumtitel stammt übrigens von einer falsch erinnerten Zeile aus Don McLeans „American Pie“.

