MDR-Musiksommer feiert mit Weltstars der Zunft auch in Thüringen

Das traditionsreiche Festival – drei Länder, ein Klang – bringt eine Phalanx bemerkenswerter Künstler nach Thüringen; es startet am 6. Juni 2020 im Dom zu Erfurt mit Beethovens Missa Solemnis und endet am 29. August in Suhl mit dessen Neunter. Beim ersten Termin dirigiert Andrew Manze das MDR-Sinfonieorchester und den -Rundfunkchor, beim anderen Risto Joost. Der Vorverkauf läuft bereits.

Überhaupt bilden die Leipziger Ensembles diesmal ein Rückgrat des Festspielbetriebs – und stellen geballte Frauenpower nach vorn: So dirigiert Corinna Niemeyer in Weißensee (19.6.) ein Klassik-Programm, und Ruth Reinhardt lässt in Zeulenroda (26.6.) und in Gotha (27.6.) mit Alina Pogostkina die Königin der Violinkonzerte – natürlich von Beethoven – erstrahlen. In Greiz (5.7.) hat Risto Joost schon mal die „Ode an die Freude“ parat, in Suhl (13.6.) feiert Howard Arman „Händel im Crystal Palace“, und in Gera (20.6.) kommt die Kammersymphonie Leipzig – mit Musik der Bach-Söhne im Gepäck – ohne Dirigenten aus.

Daneben kommen Freunde der Alten Musik voll auf ihre Kosten: Christina Pluhars L’Arpeggiata begleitet in Eisenach (17.7.) den Weltklasse-Counter Philippe Jaroussky, The King’s Singers, eines der besten A-Cappella-Ensembles schlechthin, singen in Mühlhausen (18.7.) Byrd, Bach, Britten, und das La Cetra Barockorchester huldigt in Arnstadt (19.7.) den mitteldeutschen Helden Bach, Händel und Telemann. Unterdessen versichert sich die zauberhafte Sopranistin Anna Prohaska in Weimar (24.7.) auf einer Rundreise durch Purcells Opernwelt der Unterstützung vom La Folia Barockorchester. Die gar nicht so unbekannten Gli Incogniti konzentrieren sich auf Bach-Konzerte in der Erfurter Predigerkirche (25.7.).

Vergleichsweise lautstark und volkstümlich geht es im Park von Schloss Altenstein (9.8.) zu, wenn Salaputia Brass mit Werken britischer Tonschöpfer wie Elgar, Holborne und Holst sowie Lennon, McCartney und Sting zum freudvollen Sturm aufs EU-abtrünnige Königreich bläst. In selbiges heiratete ja dereinst auch Adelheid von Sachsen-Meiningen ein, nachdem sie der heimischen Sommerresidenz Valet sagen musste.

Exquisit präsentiert sich die Kammermusikreihe auf der Wartburg. Außer Francesca Dego und Claire Huangci (28.6.) bei einem „Damensolo“ treten das Schumann-Quartett mit Martina Gedeck (15.8.) sowie das Vision String Quartet (22.8.) auf; den Höhepunkt bildet ein Trio aus der Klarinettistin Sabine Meyer, dem Bratscher Nils Mönkemeyer und dem Pianisten William Youn (1.8.): Connaisseurs freuen sich darauf.

Tickets unter Telefon 0341/94676699 und online unter www.mdr-tickets.de