Mit Freunden spielen – per Video-Telefonie

Noch immer können wir uns nicht mit so vielen Freunden treffen, wie wir es manchmal gerne für einen Spieleabend hätten. Wir stellen jetzt ein paar Spiele vor, die am heimischen Spieltisch zu zweit oder zu dritt funktionieren, die aber auch problemlos per Video-Telefonie gespielt werden können.

„Box of Rocks“ – Sind wir schlauer als ein Stein?

Die Idee ist ein herrlicher Quatsch: Sind wir Spieler schlauer als zwei Steine, die in der Spielbox geschüttelt werden? Die Regeln des verrückten Quizspiels „Mensch gegen Stein“ sind ganz einfach und passen auf eine Spielkarte(!).

Ein Vorleser liest die Frage, deren Antwort immer 0, 1 oder 2 ist. Also beispielsweise „Wie viele Starbucks Becher fassen mehr als 500 Milliliter?“. Die Gruppe berät und einigt sich auf ein Ergebnis (2 wäre korrekt). Dann kommen die flachen Steine in die Box (beide haben auf einer Seite eine 1, auf der anderen Seite nichts), Deckel zu, schütteln, Deckel auf: Ergebnis da. Dann kann verglichen werden: Wer hat richtig getippt? Wir, die Steine oder Beide?

Dieser harmlose Spaß sorgt für sehr viele Lacher oder Entsetzen, besonders wenn die Steine Recht haben. Das Spiel kann ohne Änderungen auch per Video-Telefonie gespielt werden. Ein Tipp noch: Wenn die Gruppe zu gut ist, einfach die Fragen zufällig vorlesen und nicht auswählen (was der Vorleser normalerweise darf).

„Box of Rocks“ ist bei HCM Kinzel erschienen und für eine und mehr Personen ab 12 Jahren gedacht. Eine Partie dauert ca. 10 Minuten, das Spiel kostet etwa 18 Euro.

„Terra Deutschland“ – Können wir Deutschland gut einschätzen?

„Ein Bild – drei Fragen“ – das ist das Prinzip von „Terra Deutschland“. Das Bild zeigt eine Sehenswürdigkeit, eine Person oder lokale Besonderheit. Wir als Spieler können dann bis zu drei verschiedene Dinge einschätzen. Es kann immer getippt werden, in welcher Region Deutschlands sich das Gezeigte befindet. Dazu gibt es zwei weitere Fragen aus der Kategorie „Jahr“, „Länge/Distanz“ und „Anzahl“. Beispielsweise zur Porta Nigra: Wann war die Grundsteinlegung und wie viele Steinquader wurden verbaut.

Gutes Halbwissen hilft hier, denn oft hat man vielleicht eine Ahnung, wann etwas gewesen ist – oder wie groß etwas ist beziehungsweise wie die Anzahl sein könnte. Das gute bei „Terra“: Man macht nicht nur Punkte, wenn man es genau weiß, auch alle, die um den richtigen Wert tippen, werden belohnt. Wenn der Startspieler weiß, das die Porta Nigra in Rheinland-Pfalz liegt, gibt es trotzdem Punkte für die Regionen Saarland, Baden, Hessen, Westfalen und Nordrhein.

Das Spielprinzip von „Terra“ gibt es schon länger, mal mit Tieren, mal mit der ganzen Welt. Jetzt kann man Deutschland einschätzen und staunen, unter anderem darüber, dass für die Porta Nigra um 170 n. Chr. etwa 7200 Steinquader verbaut wurden.

Für die Video-Telefonie sollte den Mitspielenden ein Bild der Landkarte mit ihren Regionen und der Schätz-Skala geschickt werden.

„Terra Deutschland“ von Friedemann Friese ist bei Huch! erschienen und für 2 bis 5 Personen ab 10 Jahren gedacht. Eine Partie dauert ca. 45 Minuten, das Spiel kostet etwa 20 Euro.

„Das war Spitze! – Retro-Quiz“:Wie gut sind unsere Erinnerungen?

Das Spiel ist eine Seltenheit auf dem Markt, denn es richtet sich an alle, die 50 Jahre und älter sind. Es ist ein bisschen Quiz, aber vor allem Schwelgen in Erinnerungen. Zu sehen ist immer ein Bild zu einer Person oder einem Ereignis aus den 50er- bis 80er-Jahren, beispielsweise den Beatles, Klementine oder„Am laufenden Band“. Dazu ein kleiner Text und zwei sich daraus ergebende Fragen.

Die sind oft gar nicht so schwer, manchmal kann man sie sich schon fast denken. Bei den Beatles wird nach der Straße mit dem Zebrastreifen und dem gleichnamigen Album gefragt – und bei „Am laufenden Band“ nach dem berühmten wiederkehrenden Objekt auf dem Fließband. Das Schöne daran sind die daraus entstehenden Gespräche. Wer hat welche Erinnerung an die Band oder die Show. Die Karten sind etwa A5-groß, so dass Bild und Text gut zu lesen sind. Bei Video-Telefonie bitte daran denken, die Rückseite mit der Lösung abzudecken bevor das Bild in die Kamera gehalten wird, sonst kann der Spielebesitzer nicht mehr mitraten.

„Das war Spitze! - Retro-Quiz“ von Stefan Heine ist bei Moses erschienen und für 1 und mehr Personen, idealerweise ab 50 Jahren aufwärts, geeignet. Eine Partie dauert so lange, wie die Gruppe will, das Spiel kostet ca. 15 Euro.

„Hashi“ – Sind wir gute Brückenbauer?

Der Spielplan zeigt ganz viele Inseln, die bisher ohne eine Verbindung zur Nachbarinsel im Wasser liegen. Unsere Aufgabe ist es nun, möglichst viele Insel gewinnbringend miteinander zu verbinden. Angewiesen sind wir beim Bau immer auf eine Spielkarte, die für alle gezogen wird. Die zeigt zum einen die Anzahl an Brücken an, die ich in dieser Runde verbauen darf. Zum anderen zeigt sie eine Zahl von 1 bis 5, die ich in eine meiner Inseln schreiben darf.

Diese Zahl ist nicht unbedeutend, denn sie gibt an, wie viele Brücken maximal zu dieser Insel führen dürfen. Mit nur wenigen weiteren Regeln (Brücken dürfen sich nicht kreuzen, es gibt Sonderpunkte, wenn alle Inseln mit roten bzw. blauen Fahnen erreicht werden) entsteht so ein Knobelspiel, das jedes Mal wieder neu zu lösen ist. Dafür sorgen die in jeder Runde zufällig gezogenen Karten mit den Bauvorgaben. Eine einfache und clevere Lösung. Die beiden Seiten des abwischbaren Spielplans zeigen unterschiedliche Inselstrukturen, so dass der Schwierigkeitsgrad dadurch geändert werden kann.

Für Video-Telefonie am besten den Mitspielenden je einen Spielplan und Stift zuschicken.

„Hashi“ von Jeffrey D. Allers ist bei NSV erscheinen und für 1 – 4 Personen ab 8 Jahren gedacht. Eine Partie dauert ca. 20 Minuten, das Spiel kostet etwa 16 Euro.

„Blätterrauschen“ – Wer würfelt sich am besten durch die Jahreszeiten?

Die kleine Spielschachtel ist richtig schwer, was an den 200 doppelseitig bedruckten Spielblättern mit Motiven im 10x10-Raster liegt. 50 Blätter gibt es für Frühling, Sommer, Herbst und Winter, die sich in ihrer jahreszeiten-spezifischen Wertung unterschieden. Das Spielprinzip bleibt aber immer gleich: Eine Person würfelt, Alle müssen das Ergebnis auf ihrem Blatt eintragen und werten, dann können sie individuell entscheiden, ob sie aufhören oder weiter dabei sind.

Die beiden Würfel geben immer vor, wie groß das Gebiet ist, das man einzeichnen muss. Danach entscheidet man sich für ein Symbol in dem Gebiet, kreuzt alle davon vorhandenen an – und wertet sie.

Diese Wertung ist der Clou, denn sie zwingt einen, sich immer wieder zu entscheiden. Sammle ich beispielsweise Bäume, die wenige, aber sichere Punkte bringen, gehe ich auf Schmetterlinge, die am Ende aber nur punkten, wenn es eine gerade Zahl ist – oder versuche ich alle sieben Regenbogenfelder zu erreichen, um die höchste Punktzahl zu bekommen? Jeder Würfelwurf und die so entstehende neue Feldgröße können vorherige Überlegungen zunichte machen. So versucht man stets, das Beste aus der Situation zu machen.

Mit jeder Jahreszeit ändern sich die Bedingungen und die Symbole. Waren es im Frühjahr vor allem Bienchen, Blümchen und Vögel, die Punkte bringen, kommen im Sommer Obst, Glühwürmchen und Schlangen hinzu. Der Fluss, der im Sommer ausgetrocknet ist, konnte im Frühjahr mit Punktabzug überquert werden, im Herbst ist er eine Grenze, da er zu reißend ist und im Winter ist er zugefroren und sogar ein Pluspunkt. Man hat damit sozusagen vier Varianten des Blätterrauschens in einer Spielbox.

Für Video-Telefonie am besten jeder Person ein paar Blätter der vier Jahreszeiten zuschicken.

„Blätterrauschen“ von Paolo Mori ist bei Kosmos erschienen und für 2 – 6 Personen ab 8 Jahren gedacht. Eine Partie dauert ca. 20 Minuten, das Spiel kostet ca. 13 Euro.