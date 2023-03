Mondsüchtig: Bildband feiert ein Meisterwerk Pink Floyds

Buch und Album haben das gleiche Artwork: „The dark Side of the Moon" von Pink Floyd.

Erfurt. Ein großformatiger Bildband erscheint zum 50. Jubiläum von Pink Floyds „The dark Side of the Moon“. Doch was kann das Buch noch Spannendes zeigen?

Was bitteschön soll noch kommen? Nach dem Plündern der Sound-Archive, neuen Abmischungen, Planetarium- und Tribute-Shows sowie Dokus? Zum 50. Jubiläum der Pink-Floyd-LP „The dark Side of the Moon“ gibt es – wenig überraschend – eine Neuauflage des Albums. Und: Ex-Floyd Roger Waters hat alle Songs für eine separate Platte sogar neu eingespielt.

Auch ein Buch gehört zu den offiziellen Mond-Festspielen: "The dark Side of the Moon - zum 50. Jubiläum". Der Bildband beweist: die Archive sind längst nicht leer. Und er sieht dem Album in Größe und Erscheinung zum Verwechseln ähnlich.

Coffee-Table-Format für epochales Werk

Innen befinden sich 128 Schwarz-Weiß-Fotos von 1972 bis 1975, die Band und Entourage auf, hinter und neben der Bühne zeigen. Die Entwicklung des Albumcovers gerät hingegen auf zehn Seiten vergleichsweise mager.

Auch fehlt es an einführenden Worten. Scheinbar ist alles gesagt zu dem epochalen Werk modernerer Musikgeschichtsschreibung. Im Anhang findet sich zwar eine Legende mit Bildtexten, die ist jedoch etwas umständlich nachzuschlagen bei einem Coffee-Table-Format.

Das Cover des Buchs „The dark Side of the Moon“ von Pink Floyd. Foto: Edel Books

Das Buch zum 50. scheint auf den ersten Blick leicht lieblos kollektiert. Die Fotos wirken teils nicht wie eine kuratierte Auswahl, sondern eine lose Schau aller erdenklicher Kunstfotos und Schnappschüsse, garniert mit Zeitungsartikeln.

Was für ein Titel! Was für ein Cover!

Doch der Schein kann trügen. Die ausgelagerten Bildtexte legen auch den Blick frei auf das Wesentliche. Auf die Fotos als Kunstwerk. Und das eigentliche Kunstwerk – das Album. Was für ein Titel! Was für ein Cover! War da noch was? Ach ja, klar: – die Musik!

Entscheiden muss das jeder selbst. Dabei gilt: Die Lektüre ist nicht nur bei Vollmond empfohlen, aber mit den Rillen unter der Nadel. Und? Hören Sie vor dem geistigen Auge schon die Uhr von „Time“ ticken?

Pink Floyd: The dark Side of the Moon – zum 50. Jubiläum, Edel Books, 216 Seiten, 39,95 Euro

