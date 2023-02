„Mord mit Aussicht“ – Erfolgsserie mit zwei Thüringern wird fortgesetzt

Köln. Im März starten die Dreharbeiten für die fünfte Staffel von „Mord mit Aussicht“. Mit dabei die Jenaerin Petra Kleinert und der Greizer Sebastian Schwarz.

Im März starten die Dreharbeiten für die 5. Staffel der ARD-Erfolgsserie „Mord mit Aussicht“. Zum Team gehören erneut zwei Thüringer: Der gebürtige Greizer Sebastian Schwarz spielt wieder Polizeikommissar Heino Fuß. Der lässt seine aus der Großstadt strafversetzte Chefin Marie Gabler (Katharina Wackernagel) regelmäßig spüren, dass er doch selbst gern Dienststellenleiter im Eifelkaff Hengasch geworden wäre.

Die Jenaerin Petra Kleinert verkörpert die heimliche Ortschefin Heike Schaeffer, die in den neuen Folgen um die Leitung des Schiedsamts in Hengasch kämpfen wird.

Sebastian Schwarz aus Greiz Foto: Jens Kalaene / dpa

Nach den ersten drei Staffeln und einem abendfüllenden Film (2007 bis 2015) endete die humorige Krimiserie in Originalbesetzung. 2022 wurde die Produktion dann mit neuem Ensemble fortgeführt. Beim Publikum kam diese vierte Staffel ebenso gut an wie die Vorgänger. Die sechs Folgen sahen allein im TV durchschnittlich sechs Millionen Zuschauer. Nun sollen 13 neue Folgen hinzukommen.

Während die Jenaerin Petra Kleinert schon von Anfang an dabei ist, wurde der Vogtländer Sebastian Schwarz 2019 auf der Berlinale angefragt.

Schwarz ist demnächst auch wieder als Ermittler Werner Fitz an der Seite von Ulrike Kriener in der Samstagabend-Krimireihe „Kommissarin Lucas“ zu erleben. Am 4. März, 20.15 Uhr wird der neue Fall „Du bist mein“ ausgestrahlt. Auf dem Dachboden eines abgelegenen Bauernhofs entdeckt ein Landstreicher eine Frauenleiche. Die Kommissare vermuten eine Beziehungstat. Verdächtigt wird Hinrich Rothbauer, der ebenfalls von einem Thüringer gespielt wird: Christian Erdmann stammt ursprünglich aus Rudolstadt.

Die vierte Staffel von „Mord mit Aussicht“ sowie viele Folgen der ersten drei Staffeln sind in der ARD-Mediathek bis zum Sommer verfügbar.