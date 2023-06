Mozart und Brahms in Thalbürgel

Thalbürgel. Zum Sinfoniekonzert der Staatskapelle Halle wird am 3. Juni in die Klosterkirche Thalbürgel eingeladen.

Am Sonnabend, 3. Juni, gastiert ab 20 Uhr die Staatskapelle Halle unter der Leitung von Generalmusikdirektor Fabrice Bollon im Rahmen des 51. Konzertsommers Thalbürgel in der Klosterkirche.

Zu hören sind Wolfgang Amadeus Mozarts Serenade D-Dur KV 250 („Haffner-Serenade“) und Johannes Brahms Serenade Nr. 2 in A-Dur op. 16.

Mozarts Serenade Nr. 7 nimmt die Zuhörer in acht Sätzen in einen musischen Park voller Überraschungen mit. Anheimelnde grüne Oasen, wo man die Nachtigall singen hört, wechseln mit hell beleuchteten Freiluftbühnen ab, auf denen es vergnüglich tänzerisch zugeht. Die langsamen Passagen klingen nachdenklich. Der sommerliche Parkbesucher strebt dem Bedürfnis nach innerer Ruhe zu. Konzeptorisch scheint die Serenade Nr. 2 in A-Dur op. 16 ähnlich der Mozartschen Serenade von Johannes Brahms angelegt worden zu sein. Diesmal sind es fünf Sätze, die zu Herzen gehen möchten. Die Tonsprache von Brahms ist dunkler als die von Mozart. Das übt einen besonderen Reiz aus. Brahms selbst sagte später zu dieser Komposition: „Mir ist ganz wonniglich zumute. Mit solcher Lust habe ich selten Noten geschrieben!“

Karten für dieses Sinfoniekonzert können digital über www.klosterkirche-thalbuergel.de oder an der Abendkasse erworben werden, die ab 19 Uhr geöffnet hat.