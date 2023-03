Museumspreis für Brehms Welt in Renthendorf

Übergabe des des Sparkassen-Museumspreises 2022 Hessen Thüringen an „Brehms Welt –Tiere und Menschen“ in Renthendorf durch den geschäftsführenden Präsidenten des Sparkassen- und Giroverbandes Hessen-Thüringen, Stefan G. Reuß (links) an das Museumsteam mit dem Leiter Jochen Süß, Sophia Dietrich-Häfner und Thomas Peter.