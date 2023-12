Musik-Preziosen aus barocker Zeit

Jena Als Spezialensemble für Alte Musik macht die Capella Jenensis sich einen Namen – mit Werken aus heimischen Landen

Gleich mit zwei CD-Neuerscheinungen beschenkt die Capella Jenensis, ein junges Ensemble der Alten Musik, sich und seine wachsende Hörerschaft zum Jahresende. Festlich gestimmt, nicht aber aufs Christfest fixiert, durchstreifen die Musiker heimische Gefilde und beleben die höfische Kultur, so wie sie zwischen Wilhelmsthal und Altenburg in barocken Zeiten geglänzt haben mag, aufs Neue.

Herzöge konkurrierten in der Kultur

Die CD „Klingende Thüringer Residenzen“ versammelt Kompositionen damaliger Hofmusiker. Die Capella kapriziert sich ausschließlich auf vermeintliche „Kleinmeister“, deren Dienstherren mit ihrer Kunst mindestens bei den Nachbarn zu renommieren wussten. Diese engräumig freundschaftliche Konkurrenz auf dem Feld der Künste macht die hiesige Residenzenkultur ja aus. Militärisch oder politisch waren ihre Potentaten wenig potent.

So lernt man Respekt: vor dem Rudolstädter Philipp Heinrich Erlebach, dem in Ulrichshalben (Weimarer Land) geborenen, bald ins Württembergische entfleuchten Johann Michael Nicolai, dem zeitweilig Greizer Kapellmeister Johann Krieger oder jenem Trio aus Adam Drese, Andreas Oswald und Christian Herwich, das bis zu deren Auflösung 1662 der Weimarer Hofkapelle angehörte. Ihre Musik spiegelt den Geist der Zeit auf hohem Niveau und bildet den Humus für die späteren Bach & Co.

Alte Musik aus den Thüringer Residenzen hat die Capella Jenensis an authentischen Orten aufgenommen. Foto: Rondeau

Vor fast zwei Jahren in der Jakobskirche zu Weimar eingespielt, korrespondiert die CD mit einer Serie von Konzertfilmen, welche die Capella Jenensis zudem für die Schlösserstiftung an authentischen Schauplätzen aufnahm. Als Hörer staunt man über die Ernsthaftigkeit dieses akribischen, kenntnisdurchglühten Musizierens, dem modische Gefälligkeit fremd bleibt. Hier geht es um Wahrheit und Tiefe, nicht um vordergründige Schönheit. Eindruck macht auch die trotzige Vitalität, mit der zuweilen die Bassgambe auftrumpft.

Andreas Oswald aus Weimar – wer kennt den denn schon?

An den einstigen Weimarer Hoforganisten Andreas Oswald erinnert die Capella Jenensis. Foto: cpo

Weit farbiger, vielseitiger und musikantischer geht es auf der zweiten Silberscheibe bei den zwölf Sonaten Andreas Oswalds (1634–1665) zu. Der gebürtige Weimarer, der wie sein Vater dort als Hoforganist und später in Eisenach diente, schuf originell herzhafte, durchaus gediegene Unterhaltungsmusiken für die herzogliche Entourage – und nach deren Genuss fragt der heutige, sich nobel beschenkt fühlende Hörer, warum er Oswald bislang gar nicht kannte. Vielleicht, so ahnt man, liegt ein besonderer Verdienst dieser Aufnahme bereits bei der Recherche ....

Klingende Thüringer Residenzen. Capella Jenensis, CD, Rondeau, ca. 17 Euro; Andreas Oswald: Sonatas. Capella Jenensis, CD, cpo, ca. 15 Euro