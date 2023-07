Musik-Tipps der Woche: Anohni und Lucinda Williams singen hoffnungsvolle Songs in hoffungsarmer Zeit

Erfurt. Wir haben in die neuen Alben von Anohni and the Johnsons und Lucinda Williams reingehört.

Das Cover des Albums „My Back was a Bridge for you to cross“ von Anohni and the Johnsons. Foto: Rough Trade

Man kann dieses Album, wie alle Alben von Anohni (oder vor ihrer Umbenennung: Antony), auch ohne den inhaltlichen Überbau zum oft wenig hoffnungsfrohen Zustand der Welt hören. Wegen der eminenten Musik und der kolossalen Stimme. Doch, ehrlicherweise, es macht wenig Sinn und lässt sich auch nicht ausblenden.

Für „My Back was a Bridge for you to cross“ hat Anohni ihre Begleitband The Johnsons neu formiert und in wenigen Tagen zehn Songs eingespielt, die sich meist am Soul der 60er-/70er-Jahre orientieren und Referenzen wie aber auch Velvet Underground sowie Rockmanierismen nicht scheuen. Das Cover zeigt Marsha P. Johnson, Aktivist und Dragqueen. Fazit: Inhaltlich und musikalisch ein berührendes Statement zum Zeitgeist.

Anohni and the Johnsons - "It must change"

Lucinda Williams mit ersten eigenen Songs nach Schlaganfall

Das Cover des Albums „Stories from a Rock n Roll Heart“ von Lucinda Williams. Foto: Highway 20 Records-Thirty Tigers/Membran

Die Coveralben mit Songs von den Rolling Stones, Bob Dylan oder Tom Petty, die die 70-jährige Lucinda Williams während des Lockdowns eingespielt hat, haben Spuren hinterlassen. Ihre neue Platte mit eigenen Songs heißt nicht von ungefähr „Stories from a Rock n Roll Heart“.

Der Opener „Let’s get the Band back together“ platziert schon mal keck Stones-Referenzen. Sogar Bruce Springsteen und Gattin Patti Scialfa singen bei zwei Songs („New York Comeback“, „Rock n Roll Heart“) mit. Williams, die nach einem Schlaganfall noch nicht wieder Gitarre spielen kann, gelingt ein ehrliches und kohärentes Rock-Album.