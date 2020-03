Ausgeflippter Trip übers Theater Nordhausen nach Südamerika

Sie kennen sicher auch diese E-Mails. Die, in denen Ihnen ein großes Erbe ihrer Tante in Barbados versprochen wird, der Anteil einer Diamantenmine in Südafrika von ihrem verschollenen Urgroßonkel oder die Hacienda in Argentinien eines anderen Ahnen. Einzige Bedingung sind lediglich ihre Kontodaten. Der Erbverwalter muss ja wissen, mit wem er es zu tun hat...

Man stelle sich vor, man glaubt all das und reist dem großen Traum vom noch viel größeren Geld hinterher. Was erwartet einen am Ende dieser Reise? Eine riesen Enttäuschung über diesen Internetbetrug oder eine zweitägige Siesta nebst der ewigen Liebe? Nun, Brigitte Roth und bald 1000 Gäste haben es am Freitag und Samstag beim Nordhäuser Bühnenball herausbekommen. Unter dem Titel „Gauchos, Chicas, Cha-Cha-Cha“ nämlich schlüpfte die Sopranistin in die Rolle der Kati Schulze aus Salza, die mit genau so einem Schreiben ins Land von Rindersteaks und Tangos gelockt wird.

Doch statt ihr eigenes Landgut in Besitz zu nehmen, landet sie auf der Hacienda des Don Stupido und in einer urkomischen Komödie.

Denn plötzlich entspinnt sich ein Stück, in dem so ziemlich jeder seinen Auftritt hat, der in Deutschland als Argentinier oder Südamerikaner bekannt ist: Si Young Lee geistert im Hintergrund als Fußballstar Diego Maradona umher, während Femke Soetenga als wunderbare Evita Peron das wohl bekannteste Lied des aktuellen Musicals „Evita“ anstimmt: „Wein’ nicht um mich, Argentinien“. Ja, selbst Intendant Daniel Klajner, eigentlich im Hintergrund für das Dirigat des Loh-Orchesters zuständig, wirft sich da kurz Hut und Zorro-Maske über. Entpuppt sich in dem Moment, als Kati Schulze aus Salza den Rächer der Enterbten am nötigsten braucht, aber als Don Suizo.

So entfesselt und selbstironisch wie selten präsentiert sich das Ensemble bei diesem überdrehten und von Achim Lenz inszenierten Spaß: Thomas Kohl abermals als Elektriker und trickreicher Verführer, Marvin Scott als Bassist mit fast lächerlich großem Sombrero. Und mit einem Mix aus Dirndl-Madel, österreichischem Grand-Prix-Sieger Conchita Wurst und deutsch-südamerikanischem Politflüchtling brilliert Marian Kalus.

Nordhäuser Bühnenball 2020 im Großen Haus des Theater Nordhausen, unter dem Motto Gauchos, Chicas, Cha Cha Cha! Foto: Christoph Keil Foto: Christoph Keil

Ganz nebenbei, zwischen Gesangseinlagen mit lateinamerikanischen Rhythmen, bekommen beide Kontinente dabei ihr Fett weg: Die als Machos geltenden Südamerikaner etwa erhalten in Zeiten der Me-Too-Bewegung ihren Strafzettel durch Bariton Philipp Franke. Der gibt den notgeilen Pferdenarr Don Stupido, der eine Schönheitswahl selbstgefällig als „Stutenwahl“ bezeichnet, um dann aber immer wieder mit Stimmbruch-Fisteln als lächerlicher Narr dazustehen.

Die Selbstgefälligkeit der deutschen WM-Gewinner von 2010 indes nimmt das gesamte Ensemble mitsamt der Ballett-Compagnie aufs Korn, als es den damals heftig kritisierten Siegertanz der Nationalmannschaft „So geh’n die Gauchos, die Gauchos die geh’n so!“ einfach umkehrt.

Das Publikum gibt Szenenapplaus für so viel durchgeknalltes Spiel und begießt diesen Abend in der Samba-Bar mit Tequila und Corona-Bier. Ob das schon vor dem Aufkommen der gleichnamigen Krankheit auf der Karte stand oder wieder ein Seitenhieb, diesmal auf den Medienhype rund um Covid-19, ist, vermag nicht einmal Intendant Daniel Klajner zu sagen.

Dessen Gäste genießen jedenfalls die beiden Abende, lassen sich am Gaucho-Grill Burrito-Wraps mit Chili con Carne schmecken und legen bis in die Nachtstunden heiße Rumba- oder Paso-Doble-Schritte auf die Tanzflächen im ganzen Haus, die unter anderem von der Eichsfelder Band Princess Jo und DJ Patrick Börsch beschallt werden.