Ausverkauft! Alle Dauerkarten für das Rudolstadt-Festival sind weg

Goran Bregovic und seine Wedding and Funeral Band beendeten vor tausenden Zuschauern das Rudolstadt-Festival 2022. Für die Neuauflage ab dem kommenden Donnerstag sind jetzt alle Dauerkarten weg.

Rudolstadt Vier Tage vor Beginn der Veranstaltung wurden die letzten der 20.000 Tickets verkauft - was jetzt noch möglich ist

Vier Tage vor dem Beginn von Europas größtem Festival für Roots, Folk und Weltmusik meldeten sich die Veranstalter am Sonntag mit der erfreulichen Nachricht: Ausverkauft! Das heißt, alle 20.000 Dauerkarten für die vier Tage in Rudolstadt sind weg. Das Limit hatte man vor einigen Jahren eingeführt, als die Besuchermassen in der Innenstadt und auf der Heidecksburg kaum noch zu beherrschen waren.

Der Vorverkauf war Anfang Februar gestartet worden. Fünf Monate später hat ihn der Dienstleister Tixforgigs nun am Sonntag abgeschaltet und gleichzeitig die Wiederverkaufsplattform für nicht benötigte Karten geöffnet.

Mit der Dauerkarte, die für auswärtige Besucher 120 Euro und für Bewohner des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt 60 Euro kostet, kann man sämtliche Konzerte, Tanzveranstaltungen, Workshops und Feste besuchen. Kinder von sieben bis 16 Jahren zahlen die Hälfte, für noch jüngere Kinder ist der Eintritt frei.

Kinderfest am Wochenende bleibt frei zugänglich

Wer keine Dauerkarte besitzt, wird keine der Veranstaltungen im abgesperrten Gelände im Heinepark und auf den Bühnen der Heidecksburg erleben. Es gibt aber eine Reihe von Bühnen außerhalb dieser Bereiche, an denen man beispielsweise bei Straßenmusik einen Eindruck vom Festival bekommt. Auch das Kinderfest, das in diesem Jahr am Sonnabend und Sonntag unter dem Motto "Fiesta Grande Cubana" steht und zwischen Bleichwiese und Festivalgelände im Park stattfindet, ist wieder frei zugänglich.

Von Freitag bis Sonntag gibt es außerdem Innenstadtkarten, die pro Tag zehn Euro (ermäßigt: fünf Euro) kosten und den Zugang zur gesamten Innenstadt ermöglichen.