Blasmusik-Workshop und Konzert in Kirchgandern

Die Original Oberleinetaler Musikanten aus Friedland haben sich für das neue Jahr etwas Besonderes vorgenommen und veranstalten am Wochenende vom 8. und 9. Februar einen zweitägigen Blasmusik-Workshop in der Gaststätte „Zum Dorfkrug“ in Kirchgandern. Das Thema lautet „Feinheiten und Stilistik der volkstümlichen Blas- und Unterhaltungsmusik”. Die Leitung liegt bei Harald Sandmann. Er ist der stellvertretende Leiter des Heeresmusikkorps Hannover. Mit ihm zusammen werden die Teilnehmer musikalische Inhalte erarbeiten und abschließend in einem Konzert zusammen mit den Original Oberleinetaler Musikanten der Öffentlichkeit präsentieren.

Das abschließende Konzert, zu dem alle Interessierten herzlich eingeladen sind, gibt es am Sonntag, dem 9. Februar. Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr und findet in der Gaststätte „Zum Dorfkrug“ statt. Der Eintritt, so berichten die Veranstalter, ist frei.