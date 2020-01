Bodensteiner Schlosskonzerte bieten vielfältiges Programm

Auch in diesem Jahr dürfen sich die Eichsfelder Musikliebhaber freuen, denn auf Burg Bodenstein wird ihnen wieder einiges geboten – drinnen wie draußen, Leises und etwas Lauteres. Das Programm ist breit gefächert. „Da gibt es nicht nur Klassik, sondern auch Modernes“, sagt Burgmitarbeiterin Nicole Strauß, die sich freuen würde, wenn sie noch mehr Gäste zu den Veranstaltungen locken könnte.

Start mit dem Alinde Quartett

Den Auftakt des siebenreihigen Veranstaltungsbogens macht das Alinde Quartett am 20. März, um 20 Uhr, im Burgsaal. Ausgezeichnet bei verschiedenen internationalen Wettbewerben, zuletzt beim ICM „Città di Pinerolo e Torino“ sowie beim Concorso Internazionale „Salieri-Zinetti“ ist das Alinde Quartett mit Freuden auf Konzertbühnen in ganz Europa unterwegs, teilt der Freundeskreis mit. Bei renommierten Festivals wie dem Verbier Festival, Aldeburgh Residencies, Chamber Music European Meetings in Bordeaux oder dem Mozartfest Würzburg und beim Festival in Aix-en-Provence sei das Quartett schon vertreten gewesen. Nun wollen die vier Musiker das Eichsfelder Publikum in den Bann ziehen und überraschen.

Premierenausflug ins Mittelalter

Mit dem Auftritt von Feuerdorn gibt es auf der Burg eine Premiere, schließlich soll für verschiedene Musikgeschmäcker etwas geboten werden. Am 2. Mai steigt bereits ab 18.30 das Open Air mit Mittelalterlager im Burggarten. „Der Rabe galt jeher als Botschafter zwischen den Welten und weiser Wanderer der Lüfte. Er steht für Freiheit und fliegt über Länder, Wälder, Felder, bis hin zum Meer. Diesen Gedanken der Freiheit tragen Feuerdorn seit 2009 auf die Bühnen, auf Mittelaltermärkte und in die Straßen der Städte“, so der Freundeskreis, der nicht unerwähnt lässt, dass zu Feuerdorn nicht nur treibende Sackpfeifen und brachiale Trommeln gehören, sondern auch schöner Gesang sowie Klänge von Drehleiern und dem irischem Dudelsack. Die Gäste dürfen sich schon jetzt auf eine ganz besondere Welt freuen, auf eine voller Geschichten, Träume, Tänze und Freude. Und eben auch auf eine Burgpremiere.

Jetzt wird es rockig

Weiter geht es mit „the Funny G! experience“, die sich am 26. Juni, um 20 Uhr, die Ehre geben, und zwar ebenfalls bei einem Open Air. Woodstock 1969, Flower Power und Hippies waren die Idee für eine Bandgründung der ganz besonderen Art. „Einige der musikalischen Helden von Woodstock und den 70er Jahren treten bereits in himmlischen Sphären auf. Zeit für Funny G., ihnen zu Ehren, den Blues & Rock 'n' Roll an das irdische Publikum weiter zu geben“, meinen die Organisatoren. Das Programm der fünf Musiker reicht von Joe Cocker über Jimi Hendrix, Santana und Led Zeppelin bis zu den legendären Beatles und vielen anderen mehr. Es darf bei diesem Konzert also ordentlich mitgerockt werden.

Von Swing bis Gypsymusic

Der Acoustique Express macht dann am 24. Juli, um 20 Uhr, Halt auf der Burg, und wie sollte es anders sein, hält er natürlich unter freiem Himmel. Laut dem Veranstalter gilt die Formation in Deutschland als eine der führenden im Hot-Club-Stil und verbindet die musikalischen Einflüsse der Moderne mit bewährten traditionellen Elementen auf akustischen Instrumenten. Lutz Schlosser gründete das Ensemble im Januar 2000, knapp zwölf Monate später erschien bereits die erste CD. Zum Repertoire von Acoustique Express gehören neben Swing, Tango, Bossa Nova, Jazz Standards und klassischen Adaptionen auch Französische Musette und Gypsymusic. Eigenkompositionen werden ebenfalls zum Besten gegeben, und die Gäste dürfen gespannt sein.

Die Boogie Banausen legen los

Ordentlich Stimmung wird es im August auf Burg Bodenstein beim Schlosskonzert geben, denn für den 22. August, um 20 Uhr, haben sich die Boogie Banausen angesagt. Auch dieser Auftritt wird einmal mehr als Open Air im Sommer zelebriert. Die Boogie Banausen – das sind nicht nur der 17-jährige Lorenz Knauft, der aus Birkungen kommt, und Dennis Taubner, sondern auch die große Liebe zur Musik aus längst vergangenen Tagen, das gewisse Gefühl für Rhythmus und Swing gepaart mit ausgelassener Spielfreude und ihre eigene Art zusammen mit Drummer Michael Seyfarth die alten Klassiker und besonderen Leckerbissen der Rock’n’Roll-Ära zu interpretieren. Die Zuhörer dürfte es da ganz bestimmt nicht auf den Stühlen halten. Ostern 2019 begeisterten die drei Musiker übrigens in Las Vegas beim weltgrößten Rock’n’Roll-Festival „Viva Las Vegas“. Mit Sax, Piano und Drums schaffen es die Banausen, ihr Publikum zurück zu den Basics des Rock’n’Roll und Boogie zu katapultieren, und zwar ganz ohne technischen Schnick-Schnack, sondern einfach pur.

Die Barockzeit erwacht

Wenn Aleksandra und Alexander Grychtolik ihrerseits am 9. Oktober, um 20 Uhr, ein Konzert im Burgsaal und der Burgkapelle geben, werden zwei Cembali im barocken Musikzimmer stehen. Seit dem Jahre 2008 sind sie die unverwechselbare Stimme: die Stimme der Grychtoliks. Mit dieser begeistert das deutsch-polnische Musikerpaar seither das internationale Publikum unter anderem mit Werken von Bach, Rameau, und Mozart aber auch mit barocken Live-Improvisationen, die mit jedem ihrer Auftritte ein singuläres Musikereignis kreieren, so der Freundeskreis. „Virtuos und unverkrampft machen Aleksandra und Alexander Grychtolik die Improvisationskunst der Barockzeit wieder lebendig und in ihren Konzerten erlebbar.“ Auf Burg Bodenstein dürfen sich die Gäste auf ein Wandelkonzert freuen.

Stilsichere Interpretationen

Wie es sich für den Dezember gehört, wird das Publikum in dem Monat auf die schönste Zeit des Jahres eingestimmt, und zwar mit „emBRASSment“. Das Konzert mit den fünf musikalischen Herren findet am 4. Dezember, um 20 Uhr, im Burgsaal statt. Markenzeichen der Herren sind eine stilsichere Interpretation und hohe technische Vervollkommnung auf musikalischem Gebiet ebenso wie eine charmante und unterhaltsame Moderation.

Der Eintritt zu jedem Konzert kostet 15 Euro. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen. Reservierungen sind auf Burg Bodenstein telefonisch unter 036074/970 möglich.