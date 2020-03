Dominik Beykirch, Erster Koordinierter Kapellmeister am DNT Weimar, sollte das 7. Sinfoniekonzert dirigieren.

Das große Märchenbuch bleibt geschlossen

„Wenn eine Vorstellung, ein Konzert ausfällt, gefährdet es nicht meine Existenz“, sagt Dominik Beykirch, 1. Koordinierter Kapellmeister des DNT. Erstmals hätte er am Sonntag und Montag, 15. und 16. März, ein Sinfoniekonzert der Staatskapelle Weimar dirigiert. Noch am Dienstag war er in Berlin gewesen, um dafür mit dem Ernst Senff Chor zu proben. Doch natürlich bedauert er die Absage des 7. Sinfoniekonzerts durch das DNT sehr. Denn „ein ganz großes Märchenbuch wäre mit dem ausgewählten Programm aufgeschlagen worden“, sagt Beykirch. Zemlinskys „Es war einmal“, Humperdincks Orchestersuite aus seiner Oper „Dornröschen“ und Mahlers Kantate „Das klagende Lied“ seien drei zwar sehr unterschiedliche Werke, doch „alle drei sehr berührend, sie gehen direkt ins Herz“.

Aber „in so einer Zeit gibt es manchmal auch andere Prioritäten“, weiß Dominik Beykirch. „Kunst ist nicht vergänglich“, meint der 29-jährige Absolvent der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar, der bereits vielfach ausgezeichnet wurde. Schade aber sei es allemal, es hänge viel Zeit und intensive Vorbereitung daran. Einen Ersatztermin hält Beykirch aufgrund der großen Zahl an Mitwirkenden und des dichten Zeitplans für nicht möglich. Dabei war es für Beykirch bislang eine „unsagbar tolle Spielzeit“. Er hebt die Zusammenarbeit mit Regielegende Peter Konwitschny bei der Monumentaloper „Lanzelot“ von Paul Dessau hervor. Das sei für ihn „eine unglaubliche Erfahrung“ gewesen. Beykirch obliegt zudem die musikalische Leitung der Neuproduktion „Ariadne auf Naxos“ von Strauss, eine seiner Lieblingsopern. Doch bei freiberuflichen Musikern und Sängern wie auch Kulturreportern beginnen Absagen an der „Existenz zu kratzen“, weiß Beykirch. Staatliche Unterstützung gäbe es für sie nicht. Bei „höherer Gewalt“ würden beide Seiten auf ihre Ansprüche verzichten. Gerade jetzt in der beginnenden Passionszeit seien freischaffende Musikerinnen und Musiker für die Passionskonzerte eigentlich sehr gefragt. Wie das DNT am Mittwoch bekanntgab, werden gemäß der Verfügung der Stadt Weimar zum Coronavirus nur noch Veranstaltungen mit einer maximalen Besucherzahl von 500 Personen durchgeführt. Alle Vorstellungen und Konzerte im Großen Haus finden mit dieser Maßgabe bis auf Weiteres wie geplant statt. Die Sinfoniekonzerte in der Weimarhalle aber hätten diese Besucherzahl weit übertroffen. Wie die Theaterleitung weiter mitteilt, werden die Abonnenten benachrichtigt. Karten aus dem Freiverkauf können innerhalb von zehn Tagen gegen Erstattung des Eintrittspreises zurückgegeben oder umgetauscht werden. Die Spielstätten E-Werk, Studiobühne und Foyer sind durch ihre geringere Platzzahl von der Maßnahme nicht betroffen.