Der 14-jährige Maxime spielte diese Woche wieder mit seinem Cello in der Löbderstraße. Sein Berufsziel ist Musiker.

Jena. Maxime Grizard ist ein Jungstar aus Jena, der in die Nähe von Paris gezogen ist und gern mal mit der Philharmonie spielen würden. Im Sommer gibt er sein Talent in seiner Geburtsstadt zum Besten.

Jeden Sommer in Jena: Maxime lässt in Geburtsstadt sein Cello singen

Verträumt, vielleicht ein wenig traurig oder auch besinnlich, auf jeden Fall aber berührend, so schwebt der Cello-Klang durch die Löbderstraße. Es ist gerade so, als wolle er beruhigend auf die pulsierenden Passantenströme einwirken. Und einige Leute bleiben auch stehen: Eine ältere Dame steckt dem jungen Mann am Cello ein paar Münzen zu, ein Vater und sein Kleinkind hören gebannt zu, eine Mutter und ihre große Tochter finden die Darbietung toll, und sogar drei vorbeikommende Jungs applaudieren dem jungen Musiker.