Konzert mit Cäthe und Emma Elisabeth in Jena: Melancholie und Sonnenschein

Jena. Die in Berlin lebende Schwedin Emma Elisabeth spielt am Freitag in Jena im Vorprogramm von Cäthe. Ein Konzert- und Albumtipp unserer Redaktion.

Wenn am Freitagabend die deutsche Musikerin Cäthe im Jenaer Rosenkeller auftritt, dürfte die Erwartungshaltung schon eine gewisse Fallhöhe annehmen. Immerhin liegen zwischen ihrem aktuellen Album „Chill out Punk“ und dem Vorgänger ganze sieben Jahre. Frühes Erscheinen bei dem Konzert sichert ein weiteres musikalisches Bonbon: Im Vorprogramm spielt Emma Elisabeth.

Die in Berlin lebende Schwedin hat schon eine Mini-Karriere als ESC-Kandidatin Betty Dittrich hinter sich. Doch das ist Vergangenheit. Dieses Jahr erschien ihr drittes Album „Some kind of Paradise“, eine gelungene Melange aus nordischer Melancholie, sonnendurchtränktem Westcoast-Folk der Siebziger und poppigen Arrangements. Songs wie „Lovers“ oder „Tray full of Ash“ sind Ohrwürmer, die locker in einer Riege mit den Geschwistern Haim bestehen.

Live werden die Songs etwas reduzierter und noch intensiver dargeboten, davon zeugt die neueste Veröffentlichung Elisabeths, das Konzert-Album „Live at Clouds Hill“. In den Hamburger Clouds-Hill-Studios hat die Musikerin mit ihrer vierköpfigen Begleitband acht Songs ihres aktuellen Albums vor einem kleinem Publikum gespielt – ein intimer Gig mit Kuschelfaktor.

Konzert mit Cäthe, Vorprogramm: Emma Elisabeth, Jena, Rosenkeller, 16. September, Einlass ab 19 Uhr, Beginn: 20 Uhr