Stoppok hat immer etwas zu sagen – wie beim Konzert in Erfurt.

Nichts für Dudel-Hitparaden

Der Saal im alten Gewerkschaftshaus – neudeutsch HsD – ist gut gefüllt. „When I’m 64“, ein alter Beatles-Reißer, wird eingespielt. Es wird laut. Stephan Stoppok (64!) kommt mit seiner Band auf die Bühne. Stephan sagt übrigens keiner. Stoppok. Kurz und bündig. Das passt. Auch der quietschbunte Anzug und die noch quietschbunteren Schuhe, die orange getönte Brille. Unter dem Namen und in diesem Outfit ist er ein Markenzeichen in der deutschen Rocklandschaft geworden. Im HsD warten die Besucher gespannt auf die Vorstellung von Stoppoks aktuellem 18. Studioalbum „Jubel“. Die Scheibe mit der Abrechnung mit dem zeitgeistigen Getöse ging bei der Vorstellung gleich durch die Decke in den Charts. Wegen der Songs mit der gewohnt rockigen Attitüde. Aber vor allem wohl wegen der tiefgehenden Texte, die zwischen beißender Satire und humorigem Vorhalten des Spiegels pendeln.

Aber es gab auch jede Menge Bosheit, Gift und Hass im Shitstorm von der rechten Seite der Gesellschaft für den Mann aus Essen, der heute in Hamburg lebt. Vor allem wegen des Songs und des Videos „Lass sie rein“, in dem Stoppok für Menschlichkeit und Mitgefühl für Menschen wirbt, die auf der Flucht aus dem Mittelmeer gezogen wurden. Im Gewerkschaftshaus bekam er dafür frenetischen Jubel. Eben. Zweieinhalb Stunden Volldampf Stoppok mit seinen Mitstreitern Reggie Worthy (Bass), Sebel (Keyboards) und Wally Ingram (Drums) hat den 450 Leuten im Saal einen herrlichen Abend geboten. Mit Witz und Worten. Die neue CD vereint wie nicht anders gewohnt viel Material, das zum Nachdenken provoziert („Geld oder Leben“, „Pack mit an“, „Mal Dein Herz an“) und auch auf das Gefühlszentrum zielt („Wenn zwei zueinander passen“). Aber ein Stoppok-Konzert geht natürlich nicht über die Bühnenkante ohne alte Kracher. Man möchte schließlich mitsingen bei „Dumpfbacke“, „Friss den Fisch“, „Wir pilgern mit unserem Müll nach La Kompostella“ oder „Tanz“. Das haben sie getan und irgendwie hat man nach satten zweieinhalb Stunden das Gefühl, dass diese Welt eigentlich gar nicht so schlimm ist, wie sie einem gerade vorkommt. Und dafür gab’s, na was wohl? Jubel.