Fête de la Musique in Thüringen: Hier gibt es heute Abend kostenlose Livemusik

Thüringen. Jedes Jahr findet am 21. Juni die Fête de la Musique statt. In mehr als 1000 Städten kommen Musikfreunde aller Stilrichtungen zusammen. Diese Thüringer Orte sind dabei.

Zig kostenlose Konzerte sind in Thüringer Städten am Mittwoch geplant: Zur Fête de la Musique spielen Musikerinnen und Musiker ohne Honorar auf öffentlichen Plätzen und meist unter freiem Himmel.

Woher kommt die Tradition?

Die Fête de la Musique stammt aus Frankreich. Sie wurde 1982 vom damaligen Kulturminister Jack Lang ins Leben gerufen, um Straßenmusik zu feiern. Inzwischen sind Initiativen weltweit am 21. Juni zum kalendarischen Sommeranfang mit "Fêtes" dabei. Dem Netzwerk "Fête de la Musique Deutschland" zufolge feiern in der Bundesrepublik Menschen in mehr als 80 und weltweit in mehr als 1000 Städten mit.

Welche Städte beteiligen sich in Thüringen?

Die Musik auf den Straßen könnte kaum unterschiedlicher sein: Unter anderem sind Alphornbläser, Chöre, Country, Chanson, Elektro-DJs, Handglocken, Kammerstreichorchester, Rockbands und Singer-Songwriter zu hören.

In Thüringen beteiligen sich folgende Städte am Fest:

Erfurt

Gera

Jena

Weimar

Apolda

Mühlhausen

Bad Tabarz

Eisenberg

Bad Blankenburg

Pößneck

Meiningen

Wie feiert Erfurt?

In Thüringens Landeshauptstadt wird das große Festival der Straßenmusik mit einem bunten Programm auf 41 Bühnen gefeiert. Cheforganisatorin Friederike Teichert kündigte an, dass vom Schulensemble über Hobby- und Berufskünstler alles mit dabei ist. Auf diese Weise soll das Programm in diesem Jahr vielfältiger denn je werden.

Von ihrer musikalischen Seite präsentiert sich die Polizei bei der Fête de la musique. Foto: Frank Karmeyer / Funke Medien Thüringen

Die Polizei Erfurt kündigte an, selbst unter die Straßenmusiker zu gehen und lässt Polizistinnen und Polizisten auf dem Anger ihre musikalischen Talente bei der "Fête de la Police" beweisen. "Wir möchten den Menschen zeigen, dass wir nicht nur für ihre Sicherheit da sind, sondern auch individuelle Talente und Interessen haben", sagte Heike Langguth, Leiterin der Landespolizeiinspektion Polizei.

Auf dieses Programm können sich Besucherinnen und Besucher in Erfurt freuen.

Was erwartet Gäste bei der zehnten Auflage in Gera?

In Gera findet die "Fête" in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal statt. Im Vorfeld der Veranstaltung gab es Kostensorgen, die mit Hilfe einer Wette gelöst werden konnten. Dafür haben , um die Durchführung der Veranstaltung zu ermöglichen. Im Gegenzug wird am Mittwoch Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) beim Bühnenaufbau helfen.

An vielen Standorten in der Innenstadt wird von 15 bis 21 Uhr Musik erklingen. Unter anderem werden die irische Ska-Band The Hacklers, die Dixie-Mix-Altstars und Singer-Songwriter Thomas Beck auftreten. Hier gibt es das komplette Programm.

Was erleben Besucher in Jena?

Auch in Jena feiert die Fête de la Musique in diesem Jahr ihr 10-jähriges Jubiläum. In der Innenstadt können Künstler und Künstlerinnen spontan und unverstärkt von 17 bis 22 Uhr die Straßen mit Musik füllen. Zusätzlich gibt es vier feste Spielorte am Holz und Hygge, am Köz, am Faulloch und am Orange Jungle. Dort treten Musiker auf, die sich im Vorfeld beworben haben. Das Programm ist auf der Facebookseite der Organisatoren zu finden.

Straßenmusik-Spektakel in Weimar

Vor dem "Anno 1900" an der Geleitstraße lockte die "Freebirds Big Band" der Weimarer Hummel-Musikschule 2022 reichlich Publikum. Foto: Jens Lehnert / Funke Medien Thüringen

In Weimar wird die längste Nacht des Jahres seit 2007 musikalisch gefeiert. Auf elf Bühnen präsentieren 450 Musikerinnen und Musiker in mehr als 50 Ensembles von 17.30 Uhr bis Mitternacht ihr Können, wenn die Weimarer Altstadt zum "quartier musical" wird. Einen Vorgeschmack gibt es am Mittwoch, um 10 Uhr, bei Radio Lotte. Pianist und Komponist Andreas Wolff und Organisatorin Anna-Lena Öhmann werden beim Sender zu Gast sein. Um 19 Uhr können Besucher mit den Bands, Chören und Künstlern die Europahymne singen. Anliegende Händler und Gastronomen werden für das leibliche Wohl sorgen. Das komplette Programm gibt es hier.

Fête de la Musique in Mühlhausen

Auf den Plätzen und Straßen der Mittelalterlichen Reichsstadt Mühlhausen werden Bands, Solokünstler und Ensembles bis in die Abendstunden spielen. Heiße Rhythmen, rockige Klänge und ruhige Töne sollen die Besucher der Innenstadt von 16 bis 22 Uhr verzaubern. An acht Plätzen wird gespielt, von der Marienkirche über den Steinweg bis zur Allerheiligenkirche, außerdem in der Linsenstraße / Kuttelgasse, der Neuen Straße, am Kornmarkt und am Bachplatz.

Zu hören sind unter anderem die Mühlhäuser Band Henningway, das Akkordeonensemble der Kreismusikschule und das Kammerstreichorchester Mühlhausen. Hier geht es zum kompletten Programm.

Apolda verwandelt sich in eine Musikmeile

Sorgt seit der Premiere in Apolda für einen frischen Farbklecks: Die Fête de la Musique (Archivaufnahme). Foto: Dirk Lorenz-Bauer

In Apolda fällt 16.30 Uhr auf dem Marktplatz der Startschuss für das Musikfestival. Festival-Botschafterin Gisela Heubach und Bürgermeister und Schirmherr Rüdiger Eisenbrand (parteilos) werden die Veranstaltung eröffnen. Die erste Darbietung kommt vom Berg-Orchester der Musikschule Apolda. Von 17 bis 22 Uhr soll dann an 15 Spielstätten für jeden Musikgeschmack etwas passendes geboten werden.

Die Musikmeile zieht sich vom Eiscafé La Gondola und der Terrasse des „Hotel am Schloß“ über die Kulturfabrik und den Garten des Mehrgenerationenhauses bis zum Plateau Glockengarten und dem Paulinenpark. Unter den Musikern werden bekannte Gesichter sein, aber auch viele neue Akteure seien hinzugekommen, so Heubach. Das komplette Programm gibt es hier.

Bad Tabarz feiert die Fête de la Musique

Im Kneipp-Heilbad Tabarz wird am Mittwoch zum zweiten Mal die Fête de la Musique gefeiert. Veranstaltungsorte sind ab 15 Uhr das Projektbüro „Raumzeit“ in der Kukuna und ab 17 Uhr das Wohngebiet Am Mönchhof. Zu hören sein werden die Gruppen Bodenlos und Kopfsteinpflaster sowie Schüler und Schülerinnen der Musikschule Schönemann.

Straßenmusik-Festival in Eisenberg

14 Musiker und Bands haben sich für die Fête de la Musique am 21. Juni in der Innenstadt von Eisenberg angemeldet. Dazu gehören der Geiger Cat Henschelmann, die DJs Spice23 und Dynamin, der Spielmannszug des Vereins Klengel und Schlagersänger Kay Dörfel. In der Kreismusikschule des Saale-Holzland-Kreises in der Mozartstraße können Musikinteressierte sich im Rahmen des Tags der offenen Tür selbst ausprobieren. Wer es gitarrenlastiger mag, kann sich über Rockmusik aus den 60ern bis 80ern von Heinz & Doc freuen. Von 17 Uhr bis 22 Uhr soll in der Stadt Musik zu hören sein.

Fête de la Musique in Bad Blankenburg

In Bad Blankenburg soll am Mittwoch zum zweiten Mal die "Fête" stattfinden. Spielstätten sind ab 16 Uhr die Harfe, die Gaststätte "Bimmelbahn", der Marktplatz, der Park, der Jugendplatz und die Stadthalle. Disko wird es an der Bimmelbahn geben. In der Innenstadt stehen die lokalen Musikschüler mit verschiedenen Ensembles im Mittelpunkt. Am Jugendplatz bieten Sc Fits sowie Lucyfer und Porli Hip Hop. Die Abschlussveranstaltung findet im Park statt. Hier geht es zum kompletten Programm.

Pößneck begrüßt mit Musik den Sommer

Die Pößnecker Ausgabe des Straßenmusikfestivals geht am 21. Juni in die fünfte Runde. Ab 16 Uhr treten 15 Musik-Gruppen auf den Straßen der Innenstadt auf. 18 Geschäfte und Lokale beteiligen sich, schenken Getränke aus und haben länger offen als üblich. Sieben Plätze werden bespielt:

Setzkasten: Duo Doppelklang solo

Duo Doppelklang solo Stadttor: Graue Rebellen; Saitenwusel

Graue Rebellen; Saitenwusel Kulturstube: Thomas Pfeffer, Dirk „The Bird“ Rother

Thomas Pfeffer, Dirk „The Bird“ Rother Reisebüro: Wolle P.; Forsthauskapelle Knau; „Die singende Säge“

Wolle P.; Forsthauskapelle Knau; „Die singende Säge“ Bistro am Markt: Lunics; Forsthaushauskapelle Knau; „Die singende Säge“

Lunics; Forsthaushauskapelle Knau; „Die singende Säge“ Markt: Batucaca; Kar(u)ma

Batucaca; Kar(u)ma Dittmanns: Saitensprung; Frauenchor Kantat; Streichertrio Vivico

Musiker, die spontan etwas zum Besten geben wollen, seien ebenfalls willkommen. Die Stadt Pößneck bietet die Rahmenbedingungen, wie Strom, Pavillons und Getränke für die Künstler. Ortsansässige sollten daran denken, dass ab 15 Uhr Teile der Breiten Straße und der Markt gesperrt sind. Der innerstädtische Verkehr werde durch die Heiligengasse und den Steinweg in Richtung Straße des Friedens abgeleitet.

Wie wird das Wetter?

Spannend kann dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge die Witterung am Mittwoch werden. "Die nächsten Tage bekommen wir feucht-schwül-warme Luftmassen, die zu Schauer und Gewitter neigen", sagte ein DWD-Sprecher. Kleinere Schauer und Gewitter seien am Mittwoch gegebenenfalls möglich. Diese sollten aber nicht allzu extrem ausfallen. Bei Temperaturen um die 30 Grad sollten vereinzelte Wolken auch Schatten spenden, so dass es nicht zu unangenehm werde.