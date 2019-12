Die Band Janna aus Ilmenau in der Christophoruskirche von Tiefurt.

Tiefurt. Musiker aus Ilmenau beschließen das Konzertjahr in der Christophoruskirche.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tiefurt feiert Janna mit „Celtic Midwinter“

Bis auf den letzten Platz besetzt war am Freitagabend die St. Christophoruskirche in Tiefurt. Die Gruppe „Janna“ aus Ilmenau traf mit ihrem Programm „Celtic Midwinter – Irische Weihnachten“ den Nerv des Publikums. Mit ihren alten und neuen Liedern aus Irland, Schottland und England zur Weihnachtszeit wurden Joachim Rosenbrück und Hanna Flock-Rosenbrück für das letzte Konzert des Jahres in Tiefurt gefeiert.