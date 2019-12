Christina Rommel war beim Weihnachtskonzert am Donnerstagabend in der Tannrodaer Kirche zu erleben.

Tannroda. Christina Rommel und Andreas Koch traten am Donnerstag mit weihnachtlichen Melodien in Tannroda auf.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Viel Beifall für Popmusikerin & Opernsänger

Voll besetzte Zuschauerreihen fand die Popmusikerin Christina Rommel bei ihrem Weihnachtskonzert am Donnerstagabend in der Tannrodaer St.-Michael-Kirche vor. Unterstützt von zwei Musikern hatte sie wenig Mühe, die Besucher zum Mitsingen bekannter Melodien zu animieren. Besonderen Applaus gab es für einen Gastauftritt: Der in Tannroda heimische Opernsänger Andreas Koch, der den Abend mit organisiert hatte, kam nach vorn und sang mit seiner markanten Bass-Stimme „White Christmas“.