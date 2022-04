Von Calexico bis Son House: Musikalische Brückenbauer und Schätze des Delta-Blues

Erfurt. Wir haben in die neuen Alben von Calexico, Son House und Matisyahu reingehört.

Joey Burns und John Convertino vermessen seit 25 Jahren mit ihrer Band Calexico musikalisch den Süden der USA und Lateinamerika.

Das Cover des Albums „El Mirador“ von Calexico. Foto: City Slang

Auf ihrem neuen Album „El Mirador“ geben sich gewohnt unbefangen Stile wie Cumbia, Son und Rock die Klinke in die Hand. Die wohltönenden Brückenbauer und Weltreisenden spielen tanzbarer als zuletzt auf und die Songs sind passend dazu etwas weniger dunkel geraten. Am 1. Mai spielen sie im Felsenkeller in Leipzig.

Das Cover des Albums „Forever on my Mind“ von Son House. Foto: Easy Eye Sound - Concord/Universal

Zwanzig Jahre hatte er keinen Song gespielt und viele vergessen, als Son House, einer der Väter des Delta Blues, im Jahr 1964 wiederentdeckt wurde. Er schaffte sich die urwüchsigen Elegien wieder drauf und startete in seinen Karriereherbst. Die bisher unveröffentlichten Aufnahmen eines Auftrittes im Wabash College dokumentieren diesen Aufbruch des damals 62-Jährigen, die rohen neun Songs gibt es auf dem Album „Forever on my Mind“, herausgebracht von Dan Auerbachs (Black Keys) Label Easy Eye Sound.

Das Cover des Albums „Matisyahu“ von Matisyahu. Foto: Fallen Sparks.Thirty Tigers/Membran

In den Nullerjahren wurde er bekannt als rappender Anhänger des Chassidismus, einer orthodoxen Richtung des Judentums, inzwischen hat Matisyahu Bart und streng religiösen Eifer abgelegt, nicht aber sein Streben nach Selbstreflexion und Erkenntnis. Das merkt man den Texten seines siebten und nach ihm benannten Albums an, für das sich der Familienmensch mit dem Soundtüftler-Duo Salt Cathedral verbündet und hell klingelnde, sprudelnde Songs aufgenommen hat mit den typischen Reggae- und Popeinflüssen.