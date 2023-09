Nach der Urwaldwanderung folgt die Kunstexkursion in Geras Unterwelt

Gera. Unsere Leser erkunden auf zwei exklusiven Führungen für Klub-Mitglieder die aktuelle Höhler-Biennale. Bislang hatte die Installationskunstschau rund 1100 Besucher.

Gerhard und Wiltrud Graumüller aus Gera hatten bereits mehrfach Glück bei Gewinnspielen unserer Zeitung. Sie waren etwa schon mit Rangern auf Urwald-Wanderung auf dem Possen. Am frühen Donnerstagabend konnten sie nun auf einer exklusiven Leserführung die Geraer Höhler-Biennale erkunden. Es war die letzte von zwei Führungen, die Kuratorin Gitta Heil für unsere Klub-Mitglieder leitete. Im Gegensatz zu den Graumüllers war ein großer Teil der Gewinner allerdings von auswärts und Biennale-Neulinge.

„Die 11. Ausgabe läuft richtig gut“, freut sich Gitta Heil. Rund 1100 Besucher stiegen bereits die Treppen in die Bierkeller, Höhler genannt, in der Greizer Straße 10 und 37 hinab. Die Gäste kommen maßgeblich aus Gera und dem mitteldeutschen Raum, wie die Biennale-Chefin erklärt. Aber auch an Kunstfreunde aus Hannover, Hamburg, Berlin, Bayern und selbst der Niederlande wurden Tickets verkauft. Hinzu kommen noch zahlreiche Gymnasialklassen.

Bis 13. Oktober sind die Installationen von insgesamt 23 Künstlerinnen und Künstlern aus Deutschland, der Schweiz, Spanien und der Niederlande noch zu sehen. Unter dem Motto „Land unter“ setzen sich die Kunstschaffenden diesmal unter anderem mit Themen wie den Bootsflüchtlingen des Mittelmeers, dem Ukraine-Krieg, der Klimaerwärmung oder dem Müll der Weltmeere auseinander.

Leserbriefe, Lokal- und Sportteil sehr beliebt

Leserin Dagmar Dietsch aus Milda südwestlich von Jena sagte sich, als sie das Biennale-Gewinnspiel in der Tageszeitung entdeckte: „Wenn ich jetzt nicht mitmache, wird das nie etwas mit einem Besuch.“ Ihre Zeitung fängt die Ostthüringerin gewöhnlich von hinten an zu lesen. „Ziemlich weit hinten steht ja der Jena-Teil“, sagt sie. „Mir ist wichtig, zu wissen, was in Milda und im Lokalen passiert.“

Wolfgang Ritze aus Miesitz nahe Triptis vertieft sich gern in den Sportteil. „Ich bin sehr fußballinteressiert“, sagt er. Intensiv studiert er zudem die Leserbriefe. „Viele Leute haben meiner Meinung nach Recht, mit dem, was sie da schreiben. Dieser Teil wird von der Politik vielleicht zu wenig gelesen.“

Bärbel Pfeiffer aus Hainspitz findet es schade, dass die Geburtstagsjubiläen nicht mehr im Lokalteil stehen. Grund ist jedoch der Datenschutz. Jeder Jubilar müsste vor der Veröffentlichung sein schriftliches Einverständnis geben.

Gitta Heil ist übrigens am heutigen Samstag von 11 bis 12 Uhr Radio-Gast bei „MDR-Kultur trifft...“.