Mit dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach gibt die neue Kantorin der Erfurter Augustiner-Kantorei, Ingrid Kasper, am 16. und 17. Dezember 2023 in der Erfurter Thomaskirche ihren großen musikalischen Einstand. Am Samstag sind um 16 Uhr sowie um 19.30 Uhr die ersten drei Teile zu erleben, am Sonntag um 17 Uhr werden die Teile 4 bis 6 aufgeführt. Die instrumentale Begleitung übernimmt wie gewohnt das Andreas-Kammerorchester.

Keine Routine trotz langer Tradition

Für die 120 Mitglieder der 1877 gegründeten Augustiner-Kantorei hat die Aufführung des Oratoriums eine lange weihnachtliche Tradition, für Ingrid Kasper, die im Sommer das Amt vom langjährigen Leiter Dietrich Ehrenwerth übernahm, ist es eine Premiere. „Mir war ganz wichtig, nicht nur mit neuen Ideen zu kommen, sondern auch, wunderbare Traditionen fortzuführen. Zumal das Weihnachtsoratorium für mich ein ganz besonderes Stück ist, da es mich seit meiner Kindheit durch die Weihnachtszeit begleitet. Mein Vater hat mich während meines Studiums oft gefragt, wann ich endlich das Stück leite – ich selbst habe nicht daran geglaubt.“

In ihrer Zeit als Dekanatskantorin in Bamberg konnte sie das Stück dann zwar aufführen, aber das sei nicht vergleichbar mit der Tradition, die das Oratorium in Erfurt habe. Denn trotz der jährlichen Wiederholung sei von Routine keine Spur – „zumal das Ensemble das umfangreiche Notenwerk auswendig kennt und mit einer Hingabe singt, die wunderbar zu meiner Begeisterung passt“, sagt Ingrid Kasper und freut sich auf die Konzerte.

Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter ticketshop-thueringen.de sowie telefonisch unter 0361 / 227 5227.