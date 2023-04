Neuer Krimizweiteiler mit Dominique Horwitz

In dieser Szene wird Jakob Brunner (Dominique Horwitz) mit einem Durchsuchungsbeschluss für sein Haus konfrontiert. Der Schauspieler Horwitz ist am 23. April 66 Jahre alt geworden.

Weimar. Der bei Weimar lebende Schauspieler verkörpert in einer neuen ARD-Produktion den Vater des Mordopfers. Wann der Film zu sehen ist:

Der nahe Weimar lebende Schauspieler Dominique Horwitz (66) mimt im neuen ARD-Krimi-Zweiteiler „Mordach: Tod in den Bergen“ den Vater des Mordopfers. Für den mächtigen Unternehmer Jakob Brunner, der seine Tochter Laura rächen möchte, steht der Schuldige schnell fest: Der BKA-Beamte Cuma Ozan, gespielt von Mehmet Kurtuluş, wurde zuletzt mit der Toten gesehen. Ozan, der eigentlich eine Auszeit nehmen wollte, um einen missglückten Einsatz zu verarbeiten, weiß, dass er selbst herausfinden muss, ob ihm jemand die Tat in die Schuhe schieben möchte …

Cuma Ozan (Mehmet Kurtuluş, rechts) befragt den Unternehmer Brunner (Dominique Horwitz, links). Foto: ARD Degeto/UFA Fiction/Roland Su

Als seine Tochter ermordet aufgefunden wird, breche für Selfmademan Brunner die Welt zusammen, sagt Horwitz über seine Rolle. „Sie sollte doch das Unternehmen einmal leiten.“ Zudem scheine die Polizei unfähig, vielleicht auch unwillig, den Fall zu lösen.

„Mordach“ sei „ein Genre-Grenzgänger“, erläutert Regisseur Roland Suso Richter. „Der Zweiteiler ist Thriller, Crime und Mystery.“ Gedreht wurde 2021 in Südtirol, unter anderem in Trient, Bruneck und Umgebung.

Ausgestrahlt werden die beiden Teile am Donnerstag, 27. April 2023, sowie am Samstag, 29. April, jeweils 20.15 Uhr. Der Zweiteiler steht bereits in der ARD-Mediathek zur Verfügung.