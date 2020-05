Erfurt. In Sachen der geplanten Kulturstiftung Mitteldeutschland Schlösser und Gärten ist neuer Streit entbrannt - diesmal per Pressemitteilungen.

Neuer Zoff um die neue Kulturstiftung

Verhärtete Fronten in Sachen Kulturstiftung Mitteldeutschland Schlösser und Gärten: „Kritik an diesem Verfahren ist weder gerechtfertigt noch nachvollziehbar“, ließ die Staatskanzlei am Donnerstag mit seltenem Trotz verlautbaren. Damit reagierte sie auf eine Meldung, die Direktorin Doris Fischer von der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten zwei Stunden zuvor versenden ließ, im Namen des dortigen Kommunalen Arbeitskreises.

Dieser hatte am Mittwoch getagt und nahm dabei „mit großer Enttäuschung und Bestürzung“ zur Kenntnis, dass sich die Kulturminister Thüringens und Sachsen-Anhalts inzwischen auf den Entwurf eines Staatsvertrages einigten. „Dieser wurde dem Kommunalen Arbeitskreis nicht zur Verfügung gestellt, obwohl der Termin der Sitzung bekannt war“, heißt es nun.

Thüringens Staatskanzlei indes erklärt auf Nachfrage, der Entwurf sei am Mittwoch in die Post gegangen. Im Übrigen werde er nun, im üblichen Verfahren, zur Abstimmung der Ressorts der Thüringer Landesregierung und der beteiligten Institutionen weitergeleitet.

Nach Billigung durch das Kabinett gehe er an den Landtag. Dieser werde „angesichts der Bedeutung dieses Vorhabens voraussichtlich eine Anhörung durchführen und erneut die Stellungnahmen der betreffenden Institutionen und Kommunen einholen.“ Weshalb die Thüringer Kommunen und die Schlösserstiftung „lediglich vier Werktage zur Anhörung und Stellungnahme zur Verfügung haben“ soll, wie es aus Rudolstadt hieß, kann man sich in der Staatskanzlei nicht erklären.

Arbeitskreis-Chef Reinhard Krebs (CDU), Landrat im Wartburgkreis, fühlt sich aber angeblich hintergangen. Teilt die Schlösserstiftung mit, nicht er selbst. Wieso genau, bleibt vorerst einigermaßen unklar. Klar ist nur, dass Fischer die Stiftungsfusion mit Sachsen-Anhalt grundsätzlich ablehnt. Sie führt fachliche Gründe an. Um einen Machtverlust geht es aber auch.

Die mit vielen Millionen Euro des Bundes geförderte Zwei-Länder-Kulturstiftung ist laut Staatskanzlei aber eine einmalige Chance für unser Kulturerbe. Wer diesen Weg nicht mitgehen möchte, solle bessere Ideen auf den Tisch legen, heißt es in der Antwort auf Fischers Pressemitteilung vom Donnerstag.