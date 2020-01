Neujahrskonzert des Jazzclubs Nordhausen mit Hendrix-Musik

Der Jazzclub Nordhausen bedankt sich bei allen Förderern, Spendern und Sponsoren für die angenehme Zusammenarbeit im Jahr 2019. „Auch im neuen Jahr stellen wir wieder ein vielseitiges und interessantes Programm zusammen“, verspricht Jazzclub-Chef Holger Gonska.

Zum Neujahrskonzert am 18. Januar, wie immer im alten Wasserwerk in der Alexander-Puschkin-Straße in Nordhausen, geht es gleich mit einem Höhepunkt los. Pinguin Moschner & Joe Sachse spielen die Musik von Jimi Hendrix. Die Musik des 1970 gestorbenen, legendären Rockgitarristen hat mittlerweile Generationen von nachfolgenden Musikern fasziniert. Tatsächlich beeinflusste Hendrix mit seinem unnachahmlichen Spiel nicht nur Legionen von Rockgitarristen, sondern inspirierte besonders in der jüngsten Zeit immer wieder unterschiedlichste Gruppen zu Hendrix-Bearbeitungen.

Auch das Duo Moschner/Sachse greift die Kompositionen und Songs des Gitarrengenies auf, allerdings nicht, um sie in neuer Besetzung wiederzukäuen oder gar in gitarristischer Hinsicht zu imitieren. Vielmehr fühlen Pinguin Moschner und Joe Sachse der Musik von Jimi Hendrix bis auf den Grund nach und erreichen dabei fast schlafwandlerisch jene Balance zwischen Respekt und Unbekümmertheit, die Bedingung aller gelungenen Neuinterpretationen ist. Höchstwahrscheinlich wäre Jimi Hendrix von den freien, musikalisch exzellenten, äußerst fantasie- und humorvollen Versionen seiner Songs begeistert. Denn zu Lebzeiten wurden seine eigentlichen Fähigkeiten allzu lange verkannt. Natürlich war er auch Vorbild für Joe Sachse, der damals Hendrix-Nummern zum Tanz spielte, und Pinguin Moschner, der zu der Zeit noch nicht einmal wusste, wie eine Tuba aussieht.

Einlass zu diesem besonderen Konzert ist um 19 Uhr, der Start um 20 Uhr. Kartenvorbestellungen für den beliebten Jahresauftakt des Jazzclubs sind unter Tel-Nr. 03631 / 973172 oder zappa1959@aol.com möglich. Für Speis und Trank ist bestens gesorgt.