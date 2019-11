Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Pierce Brosnans Söhne werden Golden-Globe-Botschafter

Die zwei jüngsten Söhne von Schauspieler Pierce Brosnan (66, "Mamma Mia! Here we go again") sind zu Golden-Globe-Botschafter ernannt worden. Dylan (22) und Paris (19) werden damit das erste Mal ins Rampenlicht von Hollywood treten.

Bisher sind die beiden jungen Männer als Models in der Modebranche unterwegs. "Wir sind stolz, das Vermächtnis unseres Vaters zu würdigen", sagte Dylan Brosnan.

"Das erste Mal in der Golden Globe Geschichte haben wir stolz zwei Brüder ausgewählt, die die Hollywood Foreign Press Assosiation (HFPA) in dieser Saison vertreten werden", sagte HFPA-Präsident Lorenzo Soria laut Mitteilung bei der Verkündung am Donnerstag (Ortszeit) in Los Angeles.

Als Golden-Globe-Botschafter wählen die Stars eine wohltätige Organisation und erzeugen Aufmerksamkeit für eine gute Sache. Dylan und Paris wollen sich gegen die Unterernährung von Kindern weltweit einsetzen.

Die Botschafter sind normalerweise die Kinder von bekannten Schauspielern oder Regisseuren. In den vergangenen Jahren waren zum Beispiel Simone Garcia Johnson, die Tochter von Dwayne "The Rock" Johnson, oder Corinne Foxx, die Tochter von Jamie Foxx, Golden-Globe-Botschafter.

Die Golden Globes sind eine der wichtigsten Auszeichnungen für Kinofilme und Fernsehsendungen in den USA.