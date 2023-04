Preise warten wieder auf junge Thüringer Autoren: Eobanus-Hessus-Wettbewerb startet wieder

Erfurt. Unter dem Motto „Schreib auf, was Dich bewegt!“ laden die Stadt Erfurt und die Erfurter Herbstlese in Thüringen lebende junge Literaten ein, ihre Texte beim Eobanus-Hessus-Schreibwettbewerb einzureichen.

Der Eobanus-Hessus-Schreibwettbewerb für junge Thüringer Autoren geht in eine neue Runde. Das erklärte der Verein Erfurter Herbstlese, der mit der Stadt Erfurt den Wettbewerb ausschreibt. Ab sofort heißt es wieder: „Schreib auf, was Dich bewegt!“ – egal ob Prosa oder Lyrik, Hauptsache das Geschriebene sei selbstverfasst. Bis zum 1. September können alle, die zwischen 15 und 35 Jahre alt sind, einen Prosatext oder Gedichte einsenden.

Es gibt in dem Wettbewerb, der an den Humanisten Eobanus Hessus erinnert, kein übergeordnetes Thema. Prosatexte dürfen einen Umfang von maximal 10.000 Zeichen haben, bei der Lyrik können bis zu drei Gedichte eingereicht werden. Die Einsendungen erfolgen nur per Mail an eobanus-hessus@herbstlese.de. Der Text muss als Word-Datei anonymisiert sein. Außerdem ist ein Anschreiben erforderlich, in dem Name, Adresse, E-Mail und Telefon, Geburtsdatum und der Titel des Textes oder der Gedichte angegeben sind. Zudem bedarf es einer kurzen Beschreibung der Person des Schreibenden sowie Angaben zu den bisherigen literarischen Aktivitäten.

Präsentation geplant am 1. Dezember

Beim Eobanus-Hessus-Schreibwettbewerb werden drei Hauptpreise und drei Förderpreise vergeben, die mit je 300 Euro und 100 Euro dotiert sind. Die Sieger und Siegerinnen präsentieren ihre Werke im Rahmen der Erfurter Herbstlese am 1. Dezember im Haus Dacheröden.

Zur Jury gehören die Schriftsteller Ingrid Annel, Anke Engelmann und René Müller-Ferchland, Monika Rettig von der Erfurter Herbstlese sowie Karsten Jauch, Redakteur der Thüringer Allgemeinen.

Alle Details unter www.herbstlese.de