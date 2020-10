Pure Spielfreude und der Kampf für eine bessere Welt

Pink Floyd umweht der Hauch des Musealen. Und das nicht erst seit der Ausstellung „Their Mortal remains“ (englisch für: Ihre sterblichen Überreste) samt Katalog mit Gitarren und anderem Equipment, aufgelistet wie in einem gut geführten Depot.Neue Musik ist auch nicht zu erwarten: Wiedervereinigungen erstatten Roger Waters und David Gilmour regelmäßig Absagen, nach dem Tod von Rick Wright im Jahr 2007 wäre es ohnehin keine echte Reunion. Die bearbeitete Outtakes-Sammlung „The endless River“ von 2014 dürfte die letzte reguläre Veröffentlichung mit (halbwegs) neuem Material gewesen sein.

Was also tun, wenn das musikalische Fieber auch im Alter noch glüht und man sich für den Großteil des eigenen Oeuvres nicht schämen muss? Schlagzeuger Nick Mason jedenfalls (Achtung Wortspiel) trommelte eine Handvoll alter und neuer Freunde zusammen, um Songs seiner Sturm- und Drangjahre auf die Bühne zu bringen, Projekttitel: Nick Masons’s Saucerful of Secrets.

Schlagzeuger Nick Mason setzt auf die frühen Jahre

Doch Vorsicht: Die Fettnäpfchen stehen dicht bei solchen Projekten und heißen Nostalgie und Langeweile. Die Floyd-Klassiker etwa werden seit Jahren gewinnbringend und bis zur Perfektion getrieben von aufwendigen Tribute-Produktionen wie „The Australien Pink Floyd Show“ in die Mehrzweckhallen gebracht. The Show must go on (Die Show muss weitergehen).

Masons Konzept setzt inhaltlich und strukturell woanders an. Seine kleine, aber feine Band mit Musikern wie Gary Kemp von Spandau Ballett und erfahrenen Sessioncracks wie Guy Pratt tritt nur mit Stücken auf aus den ersten Bandjahren. Also die Syd-Barrett-Phase und was danach kam; den Schnitt machen sie vor dem Opus „Dark Side of the Moon“.

Dabei entsteht ein frischer Zugang zu den alten Songs, die zwischen Werktreue und verspielter Neuerung schwanken. Der Sound ist über jeden Zweifel erhaben und es gibt eine psychedelische Lichtshow, die ganz im Sinne der Floydschen Anfangsjahre in den kleinen Clubs sein soll.Diese buchte die Band für ihre ersten Auftritte, inzwischen füllen Mason und Co. auch mittelgroße Hallen. Die konzertarme Zeit der Pandemie verkürzen CD- und DVD/Bluray-Pakete dieses Liebhaberprojekts, aufgenommen im Londoner Roundhouse.

Waters nutzt seine Prominenz und Kunst für Statements

Roger Waters hat den Fokus seiner „Us+Them“-Tour, die ebenfalls für Auge und Ohr konserviert vorliegt, auf die ewigen Themen gestellt, die seine Pink-Floyd-Jahre und das Solo-Schaffen prägen: Umweltzerstörung, Krieg, Unterdrückung, Ungerechtigkeit.

Die Konzerte sind nicht nur musikalische Shows, sondern gleichen Indoktrinationen für die Umwelt und das Menschliche. Mit der Faust in der Luft und dem Bass in der anderen Hand nutzt Waters seine Prominenz und seine Kunst, um ohne Verklausulierungen Reizthemen zu setzen wie Flüchtlinge, der Konflikt um die palästinensischen Gebiete oder das Agieren des US-Präsidenten Donald Trump.

Es ist erschreckend, wie aktuell – oder zeitlos – systemkritische Songs wie „Welcome to the Machine“ oder „Another Brick in the Wall“ sind, ebenso die Songs des „Animals“-Albums. Am Ende legt Waters aber nicht nur die Finger in die vielen Wunden unserer Zeit, sondern wirbt für mehr Humanismus.

Oft näher am Pink-Floyd-Sound

Er schart ebenfalls hochkarätige Musiker um sich, etwa Jonathan Wilson oder Jon Carin (The Who, Kate Bush), Ton- und Bildqualität wirken allein schon im Heimkino beeindruckend. Die Effekte und Videoeinspielungen der Bühnenshow sind atemberaubend. Wer auf den Konzerten war, hat wahrscheinlich einen Mitgliedsantrag für Amnesty International oder Human Rights Watch unterschrieben.

Mit seinem musikalischen, theatralischen und inhaltlichen Anspruch tappt auch Waters nicht in die Retrofalle, obwohl er – anders als sein ehemaliger Bandkollege Mason – oft deutlich näher am Pink-Floyd-Sound ist. Ob die Botschaften seiner Konzerte verfangen wird er in einem Einspieler gefragt. Er wisse es nicht, sagt er gelassen. Aber einfach Wegschauen war ja noch nie eine Option für Roger Waters.