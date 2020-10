Radtour über sechs Kontinente bei Ostthüringer Dokfilmwochen zu sehen

"Besser Welt als nie" dokumentiert Dennis Kailings 44.000 Kilometer lange Reise per Rad – von seiner Übernachtung in der Frauenzelle einer mexikanischen Polizeistation über seine Arbeit auf einer Hanfplantage bis zum Zweirad-Rennen mit einem Drogenkartell.

Jena/Gera. Die Ostthüringer Dokfilmwochen zeigen ab Donnerstag in Gera und Jena 20 aktuelle Dokumentarfilme.

Knapp ein Vierteljahrhundert nach den Ostthüringer Weltumradlern Peter Glöckner und Axel Brümmer macht sich 2015 der Hesse Dennis Kailing mit einem ganz ähnlich abenteuerlichen Vorhaben auf in die Welt. Seine 44.000 Kilometer lange Radtour über sechs Kontinente hielt er in der Filmreportage „Besser Welt als nie“ fest. Eigentlich sollte sie Mitte März in den deutschen Kinos anlaufen; doch wegen Corona musste der Filmstart verschoben werden. Nun ist die Produktion im Rahmen der Ostthüringer Dokfilmwochen zu sehen.