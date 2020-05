Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Regisseur aus Gera wagt Opernexperiment auf Youtube

Ursprünglich gingen die drei kreativen Köpfe der digitalen Oper „Tag 47“ davon aus, dass ihr Salzburger Werk auf Youtube im besten Fall 500 Zuschauer findet. Zehn Tage später haben sie ihre Prognose bereits fast um das Dreifache übertroffen. Dank eines Medienbeitrags schlug ihr 20-minütiges Opernexperiment in Salzburg größere Wellen.

Zu den drei Machern zählt der 22-jährige Geraer Konstantin Paul. Er zeichnet für die Inszenierung verantwortlich und schrieb gemeinsam mit dem Komponisten Gordon Safari das Libretto. „Tag 47“ reflektiert in Webcam-Ästhetik und mit modernen, digitalen Klängen die Ausgangsbeschränkungen in Österreich: Die fünf Protagonisten, die schon im Vorfeld Probleme mit menschlicher Nähe haben, geraten isoliert in ihren Wohnungen zusehends in die Krise. Das Ende ist tragisch… Der komplette Opernfilm vom Komponieren bis zum Schnitt sei in zwei Wochen entstanden, sagt Konstantin Paul. Geprobt und gedreht wurde in den privaten Wohnungen der Sänger. Das Ziel war es, die Uraufführung am 1. Mai zu feiern.

Der junge Regisseur besuchte das Geraer Goethe-Gymnasium und wirkte einige Jahre in der Jugend-Redaktion des örtlichen Offenen Kanals sowie im Schulorchester mit. Der Liebe wegen geht er nach Österreich; dort lebt sein Freund. Im Salzburger Landestheater heuert er als Praktikant an, wird dann bald als Regieassistent intensiv gefördert und entdeckt die Oper für sich.

Inzwischen ist Konstantin Paul freier Regisseur. Ende März sollte seine Inszenierung von Mozarts erster Oper „Die Schuldigkeit des ersten Gebotes“ Premiere haben, doch aufgrund der Corona-Pandemie musste sie abgesagt werden. Bereits bei diesem Projekt arbeitete er mit dem Dirigenten und Komponisten Gordon Safari und dem Bühnen- und Kostümbildner Michael Hofer-Lenz zusammen. Als die Proben ins Stocken geraten, hat Safari die Idee von der eigenen Online-Oper.

Inzwischen hat das Trio die Kammeroper Salzburg gegründet, als experimentelles Pendant zu den etablierten Institutionen der Stadt. Konstantin Paul ist es wichtig, dass die Oper aktuelle Probleme aufgreift, Experimente wagt, neue Medien erprobt und neue Spielorte erobert.