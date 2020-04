In diesem Haus in Weimar wohnte einst Goethe.

Reise-Magazin schwärmt von Weimar

In seiner aktuellen Ausgabe empfiehlt das Reise-Magazin „Lonely Planet“ unter 47 Tipps für Wochenendtrips in der Rubrik „Mikrokosmos-Erlebnisse“ auch Weimar. 2019 hatte der internationale Reiseführer Weimar wegen des Bauhaus-Jubiläums auf Platz zwei unter den internationalen Top-Ten-Zielen gesetzt. „Für uns und alle in der Stadt mit und von Besuchern lebende Unternehmen und Kulturinstitutionen sind solche Tipps gerade in dieser Zeit sehr wichtig", so Mark Schmidt, Marketingleiter der Weimar GmbH. Sie gehe davon aus, dass Weimar, sobald Reisen wieder erlaubt ist, wieder ein beliebtes Ziel vor allem im Inlandstourismus wird. Daher müsse die Stadt in den nächsten Monaten auf sich aufmerksam machen.

Weimar befindet sich bei den Tipps in guter Gesellschaft mit Madrid und Toledo, dem Loiretal oder dem Vierwaldstättersee. Das Magazin schwärmt: „Bei aller Münchner Pracht, dem böhmischen Glanz Berlins oder der Eleganz Hamburgs hat Weimar den glaubwürdigen Anspruch, als Deutschlands Kulturhauptstadt bezeichnet zu werden.“ Es rät, die Häuser von Goethe und Schiller zu besichtigen, im Bauhaus-Museum zu sehen, wie die Stadt das Design des 20. Jahrhunderts prägte, oder durch die Straßen und Parks zu schlendern, wo schon Nietzsche, Liszt und Kandinsky waren.