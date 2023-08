Romantik im Haus Schulenburg in Gera: Museumsdirektor führt persönlich durchs Gebäude

Gera. Museumsdirektor Volker Kielstein führt zur Museumsnacht am 25. August persönlich durchs Haus und zeigt den Besuchern „Bauhausoriginale im van de Velde-Ambiente“.

Am Freitag, 25. August, lädt Haus Schulenburg Gera in den Abendstunden von 17 bis 23 Uhr zur Museumsnacht ein. Neben der Dauerstellung rund um die Rekonstruktion und das Werk Henry van de Veldes, ist die neue Ausstellung „Georg Muche und das Haus am Horn – Bernd Grönwald und die Bauhauskolloquien bis 1989 in Weimar“ zu sehen. Zu sehen sind unter anderem private Eindrücke der Familie Grönwald, die in dem Haus wohnte und ein freundschaftliches Verhältnis zum Maler und Grafiker Georg Muche pflegte.

Gegen 19 Uhr führt Hausherr und Museumsdirektor Volker Kielstein persönlich durch das Haus und zeigt den Besuchern „Bauhausoriginale im van de Velde-Ambiente“. Gemütlich wird es dann bei Fackel- und Kerzenschein im Hof.