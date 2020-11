Der Remschützer Kristian Körting zeigt auf die Flut-Marken der Saale an seinem Haus in der Florian-Geyer-Straße, das ein beliebter Anlaufpunkt für alle Kunstsinnigen war.

Kristian Körting ist tot. Er starb am vergangenen Donnerstag wenige Tage nach seinem 71. Geburtstag nach längerem Leiden. Doch wer so viele kulturelle und künstlerische Initiativen in das öffentliche Leben unserer Stadt eingebracht hat, der lebt weiter in seinen Werken.