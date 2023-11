„Silbermond“ und „Element of Crime“ spielen 2024 in der Jenaer Kulturarena

Jena. Das Jenaer Sommerfestival verkündet den ersten Teil der Konzertarena. Diese Künstler werden auch kommen.

Die Jenaer Kulturarena hat bereits vor Weihnachten das erste Drittel ihres Konzertprogramms 2024 bekanntgegeben: Mit „Silbermond“, „Element of Crime“, Faber und „Deine Freunde“ hat das Sommerfestival vom 3. Juli bis 18. August äußerst populäre Künstler im Programm.

Der Vorverkauf beginnt am Freitag, 1. Dezember. Ab 10 Uhr können Tickets in der Jenaer Tourist-Information, in den Vorverkaufsstellen vom Ticketshop Thüringen oder online über ticketshop-thueringen.de und www.kulturarena.de erworben werden.

„Silbermond“, die Pop-Rock-Band aus Bautzen, ist durch Hits wie „Symphonie“ und „Leichtes Gepäck“ bekannt. Sängerin Stefanie Kloß bereichert zudem öfters „The Voice of Germany“-Sendungen. „Element of Crime“ zählt zu den einflussreichsten deutschen Bands. Ihr Frontmann Sven Regener hat mit seinen „Herr Lehmann“-Romanen auch literarisch für Aufsehen gesorgt. Die Pop-Hip-Hop-Truppe „Deine Freunde“ nimmt ihr junges Publikum erstaunlich ernst und machte sich so als coolste Kinderband einen Namen. Den jungen Schweizer Singer-Songwriter Faber zeichnet seine markante, verrauchte Stimme aus.

Insgesamt gab die Kulturarena diese elf Konzerte für 2024 bekannt:

11. Juli: Moop Mama & Älice (Eröffnungskonzert), bayerische Brass-Hip-Hop-Formation

13. Juli: Erobique, Musiker, Entertainer und Komponist („Tatortreiniger“)

17. Juli: The Cat Empire, australische Band, die Jazz, Ska, Reggae, Funk, Hip-Hop, Klezmer mixt

18. Juli: Nils Landgren Funk Unit, schwedischer Jazz-Posaunist

21. Juli: Deine Freunde

27. Juli: Faber

1. August: Element of Crime

6. August: Anna Ternheim, schwedische Singer-Songwriterin

7. August: Giant Rooks, Art-Pop-Band aus Hamm

8. August: Silbermond

18. August: Make A Move (Abschlusskonzert), Brass, Funk und Rap aus Berlin

