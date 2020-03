Sonderausstellung: Landesmuseum Heidecksburg feiert 100-jähriges Jubiläum

Das Thüringer Landesmuseum Heidecksburg begeht 2020 sein 100-jähriges Gründungsjubiläum. Für die Grafen und Fürsten von Schwarzburg-Rudolstadt diente das Sammeln von Kunstgegenständen aller Art sowie von Münzen und Naturalia der höfischen Prunkentfaltung nach französischem Vorbild - und bildet die Grundlage für den Reichtum der heutigen Sammlungsbestände auf der Heidecksburg. Mit der Abdankung des letzten Fürsten Günther Viktor 1918 beschloss dieser die Sammlungen in eine Stiftung zu überführen, 1920 öffnete dann das neue Museum im ehemaligen Residenzschloss erstmals seine Türen.

Diese wechselvolle Geschichte der letzten 100 Jahre will die große Sonderausstellung „Von A. Dürer bis Z. Katze. Wunderkammer Heidecksburg“ vom 15. Mai bis 31. Januar 2021 in der Gewölbehalle erzählen und zugleich einen Blick hinter die heutigen Kulissen ermöglichen. Das kündigte am Donnerstag der Museumsdirektor Lutz Unbehaun an. Zugleich gab er die Zahlen aus dem Vorjahr bekannt: 2019 wurden im Museumsverbund erneut 117.000 Besucher gezählt. Vor allem die Neueröffnung der Fürstlichen Erlebniswelten Schloss Schwarzburg ebenso wie die Wiedereröffnung der erweiterten Ausstellung „Rococo en miniature“ im Jahr 2018 haben zu diesen stabilen Besucherzahlen geführt, so Lutz Unbehaun. Gleichzeitig hätten sich die überregional wirkenden Sonderausstellung „Das Tier in Porzellan“ und „Steinreich“ zu Publikumsmagneten entwickelt.

Damit rangiert der Museumsverbund zu dem neben dem Residenzschloss Heidecksburg mit 78.500 Besuchern und dem Schloss Schwarzburg mit 25.000 Gästen auch das Jagdschloss Paulinzella mit 1800 Besuchern und das Fröbelmuseum Bad Blankenburg mit 10.600 Gästen gehören, unter den musealen Einrichtungen im Freistaat an fünfter Stelle.

Im Hinblick auf die Realisierung eines modernen Museumskonzepts sei allerdings eine intensive konservatorische und wissenschaftliche Arbeit in den einzelnen Museumsbereichen notwendig und damit verbunden ein erheblicher Investitionsbedarf in den Ausstellungsräumen des Schlosses. Für die nächsten Jahre könne dieser mit rund 800.000 Euro angesetzt werden, so der Landrat Marko Wolfram am Donnerstag. Da der Landkreis diese finanziellen Herausforderungen nicht alleine schultern könne, hoffen sowohl er als auch Museumsdirektor Unbehaun, dass die beabsichtigte Kulturstiftung Mitteldeutschland Schlösser und Gärten durch den Freistaat Thüringen und das Land Sachsen-Anhalt unter Beteiligung des Bundes noch in diesem Jahr gegründet werden kann. Davon abhängig sei auch, ob weiteres Geld in die Sanierung des Baukörpers Heidecksburg fließen könne. Allein für den Westflügel wird der Bedarf auf 35 Millionen Euro geschätzt.

Neben den Zahlen präsentierte das Museumsteam einen Ausblick auf das Ausstellungsjahr. Los geht es bereits am 21. März mit der Sonderausstellung „Im Verborgenen. Ausgrabungen im Kloster Paulinzella“, die nicht nur die Archäologie anhand von Funden rund um Paulinzella beleuchtet, sondern zugleich die Verbindung zur Natur und zum Maulwurf als Tier des Jahres 2020 herstellt. Das Friedrich-Fröbel-Museum in Bad Blankenburg wiederum feiert den 180. Geburtstag des Kindergartens. Auch dazu ist ab 18. September eine große Sonderausstellung geplant mit Praxisbeispielen aus Norwegen, Großbritannien, den USA, Japan, Indien und Neuseeland.

Das könnte Sie auch interessieren: