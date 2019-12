Stefanie Hertel in Nordhausen: „Es ist ein bisschen wie heimkommen“

Nach zwei Jahren Abwesenheit steht Volksmusik-Star Stefanie Hertel (40) ab heute wieder als Engel und Belle beim Musical „Geist der Weihnacht“ von Dirk Michael Steffan auf der Bühne des Nordhäuser Theaters. Wir sprachen mit ihr über ihre Rolle, über Weihnachten und Vorhaben für 2020.

Wie ist es für Sie, wieder in Nordhausen zu sein?

Es ist ein bisschen wie heimkommen. Wir haben uns hier schon beim ersten Aufenthalt sehr wohl gefühlt. Nordhausen ist wirklich ein süßes, kleines Städtchen. Ich bleibe jetzt erst mal für eine Woche und freue mich auf die Tage und die Kollegen, mit denen ich ein wunderbares Miteinander hatte.

Sind Sie denn noch textsicher oder muss da noch geübt werden?

Zwei Jahre liegen dazwischen. Da muss man schon wieder auffrischen, auch wenn ich das Stück aus der letzten Spielzeit hier in bester Erinnerung behalten habe. Da es sich aber um eine Wiederaufnahme handelt, ist der Probenaufwand gering. Die Darsteller sind größtenteils die selben wie vor zwei Jahren und aufeinander eingespielt. Auch meine Tochter Johanna ist wieder mit dabei und spielt den Timmy. Veränderungen gibt es lediglich bei den Rollen des Mr. Fezziwig, den mein Papa gespielt hatte, und die der Mrs. Fezziwig, die von der damaligen Regisseurin Annette Leistenschneider gespielt wurde.

Was begeistert Sie so an dem Musical?

Das ganze Stück ist insgesamt total liebevoll inszeniert. Es gibt so viele schöne Szenen, die zu Herzen gehen. Und gerade in der Weihnachtszeit ist es einfach das richtige Stück mit der richtigen Message.

Wo feiern Sie denn Weihnachten?

Ich feiere zu Hause im Chiemgau mit meinem Papa, meinem Mann, meiner Tochter und meiner Schwiegermama. Wir werden Weihnachten schön gemütlich verbringen.

Gibt es bei Ihnen bestimmte Traditionen?

Im Laufe der Zeit hat sich bei uns unsere ganz eigene Weihnachtstradition entwickelt. Das beginnt damit, dass wir am Heiligabend bei uns in Traunstein auf den Weihnachtsmarkt gehen, der am 24. bis mittags geöffnet hat. Da kommt dann noch einmal die halbe Stadt zusammen, man trifft viele Bekannte und trinkt einen letzten Glühwein, bevor der Weihnachtsmarkt für dieses Jahr schließt. Dann geht es am Nachmittag in die Kirche. Bei uns im Dorf gibt es abends um acht ein Treffen mit den ganzen Dorfbewohnern an unserem Dorfkirchlein. Das ist ein Treffen, wo dann die Bläser spielen, wo man gemeinsam „Stille Nacht“ singt, und jeder kommt mit seiner Laterne anmarschiert. Das finde ich sehr schön. Und wenn wir Glück haben, stapfen wir durch den Schnee. Danach ist daheim Bescherung. Zu essen gibt es bei uns traditionell an Heiligabend Käsefondue. Dazu gibt es frisches Brot, das mein Mann backt.

Müssen Sie über die Feiertage arbeiten?

Nein, bei mir ist spätestens am 23. Dezember Schluss. Dieses Jahr ist es der 22. Anschließend geht es heim. Im Januar fange ich dann wieder an. Mein Mann, meine Tochter und ich arbeiten seit einiger Zeit an einem gemeinsamen Album. Unsere Familien-Band nennt sich „More than words“. Wir machen moderne, amerikanische Country-Musik. Anfang des Jahres werden wir ins Studio gehen und weiter daran arbeiten. So richtig los mit Terminen geht es dann ab Mitte Januar, wenn ich wieder meine Sendung „Wenn die Musi spielt“, das Winter-Open-Air in Bad Kleinkirchheim in Österreich moderiere. Das ist der erste offizielle Fixtermin.

Welche Projekte stehen für 2020 an?

Ich habe wieder meine Shows beim MDR, wie beispielsweise „Wenn die Musi spielt“, die Muttertagsshow im Mai und die große Show der Weihnachtslieder. Die diesjährige, bereits aufgezeichnete Sendung aus Suhl, wird am 21. Dezember um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Und dann werden wir uns nächstes Jahr hauptsächlich auf unsere neue Band konzentrieren. Wir haben als „More than words“ schon zwei Lieder veröffentlicht – im Herbst haben wir unsere erste Single „Home“ vorgestellt und jetzt gerade, passend zur Weihnachtszeit, „Driving home for christmas“, das online auch heruntergeladen werden kann. Dieser Song hat für mich eine ganz wichtige Bedeutung, da ich dieses Lied schon seit Jahren, wenn wir von der Weihnachtstour nach Hause fahren, im Auto in Dauerschleife höre und dann auch wirklich ein paar Tränchen fließen, weil man sich so auf zu Hause freut. Deshalb haben wir genau das ausgesucht.

Wie oft fahren Sie denn im Jahr nach Hause?

Ich bin zu Zweidrittel im Jahr unterwegs. Man nimmt sich jedes Jahr aufs Neue vor, nächstes Jahr muss es ein bisschen weniger werden. Das klappt aber dann meistens doch nicht. Dieses Jahr hatte ich auch wieder so wahnsinnig interessante Projekte, so tolle Engagements, die dazu kamen und auch viel Zeit beansprucht haben. Dazu gehörte vor allem die TV-Produktion „The Masked Singer“ von Pro 7, wo ich als „Panther“ mitgemacht habe.

Das Musical „Vom Geist der Weihnacht“ wird am Donnerstag um 15 und um 19.30 Uhr im Nordhäuser Theater aufgeführt. Weitere Vorstellungen gibt es am 20., 21. und 22. Dezember jeweils um 15 und 19.30 Uhr im Großen Haus. Karten gibt es an allen Vorverkaufsstellen und an der Theaterkasse.