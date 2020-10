Theater in der Coronakrise: Kaum gesehen? Unerhört!

Am vergangenen Sonntag macht sich Stephan Märki Gedanken um die Besetzung seiner „Carmen“: Die Sängerin jenes Stückes, das er aus Bern mitbringt und nun für Cottbus adaptiert, lebt in der Schweiz. Die Schweiz ist Risikogebiet. Die Sängerin möchte ungern zu den in diesen Tagen beginnenden Proben ins Brandenburgische reisen. Wer weiß in diesen Zeiten schon, wann sie wieder wegkäme? Märki sagt: Wir müssen diese Ängste ernst nehmen. Er macht sich Sorgen um den Betrieb – und ums Personal. Was er nicht will? Dass schon wieder Schluss sein muss mit dem, was gerade auf der Bühne beginnt.

Märki ist ein erfahrener Theatermann, inzwischen 65. Er war vom Jahr 2000 an prägende Jahre in Weimar am Deutschen Nationaltheater (DNT) Intendant und wechselte Anfang des vergangenen Jahrzehnts in seine Schweizer Heimat. Er kehrte mit der Erkenntnis zurück, dass Theater anderswo eine wichtigere Rolle in der Gesellschaft spielt. Und dazu zählt Cottbus. Jetzt steht er voller Elan an der Spitze des Brandenburgischen Staatstheaters, das er schon seit seinen Reisen in die DDR kennt.

Die Luft im Zuschauerraum ist fast so virenfrei wie draußen

Märki hat sich gut vorbereitet auf das, was ihn an seiner neuen Wirkungsstätte in Cottbus erwartete: So konnte er mit Wissenschaftlerhilfe ein ausgefeiltes Hygienekonzept für das Staatstheater vorlegen, das den Anforderungen des Gesundheitsamtes vollumfänglich entspricht. Oder muss man jetzt sagen: entsprach?! Mit einem Lockdown light sind ja vor allem auch die Bühnenbetriebe kalt gestellt. Dabei heißt es nicht nur in der Elbphilharmonie in Hamburg oder bei den Kulturveranstaltern in Thüringen: Bei uns sind Sie in allen Sälen sicher.

Wer zum Eröffnungswochenende in Cottbus im Zuschauerraum einen Platz einnehmen darf – und es sind coronabedingt nur sehr wenige Plätze für Zuschauer zugelassen –, dem wird aus dem Off versichert, dass er im Theater fast genauso gut geschützt sei wie an der frischen Luft. So hervorragend arbeite die Klimaanlage des Hauses…

Wichtiger noch als die Technik aber ist in Corona-Zeiten, dass das Ensemble sicher ist und sich sicher fühlt. Auch dazu wurden Konzepte erarbeitet. Singen auf Abstand? Geht! Singen mit Maske? Hört sich sogar gut an! Agieren mit Maske? Kein Problem. Der Chor muss nicht zusammenstehen – er kann auch an beiden Rändern des ersten Ranges weitverteilt Platz nehmen. So ist es in der Oper „Mazeppa“, die am Sonntag abends Premiere hat. Der Dreiakter von Pjotr I. Tschaikowski nimmt normalerweise weit mehr als drei Stunden in Anspruch – samt Pause. Unter der Regie von Andrea Moses wurde das Stück auf knapp über zwei Stunden zusammengefasst. Die Pause entfällt. Wer rein darf, hat das Gefühl, an einer sehr exklusiven Veranstaltung teilzunehmen: Die Reihe davor und die Reihe dahinter bleiben bewusst leer. Niemand drängelt – und weil alle so weit auseinander sitzen, kann auch keiner versuchen, dem Nachbarn die Lehne streitig zu machen.

Die Opernaufführung erhält zu Recht vom kleinen Kreis der derzeit zulässigen Zuschauer viel Beifall. Es ist gar nicht so einfach, nach der gelungenen Aufführung mit einigen Dutzend Beifall klatschenden Besuchern einen Klangteppich zu erzeugen, der die Freude über die Aufführung in angemessener Weise bis zu den Menschen auf der Bühne und im Orchestergraben trägt.

Moses kleidet in „Mazeppa“ das Schwere in überzeugende Bilder

Dass „Mazeppa“ so gut ankommt bei der Premiere, darf auch die Weimarer Opernfreunde freuen: Moses ist hier als neue Operndirektorin angekündigt. Mit der gekürznen, aber nicht verhackstückten Aufführung zeigt sie einmal mehr, dass es unter ihrer Leitung ein Gewinn ist, sich schwierige Stoffen anzuschauen und anzuhören. „Mazeppa“ gelingt, weil Moses das Schwere in überzeugende Bilder kleidet – ohne Schrecken und Gewalt auszusparen. Der Abend rauscht nicht einfach vorüber, sondern regt zum Nachdenken an. Das liegt auch daran, dass Moses mehrere Zeitschichten übereinanderlegt und so zeigt, dass das Vergangene für die Gegenwart Bedeutung und für die Zukunft Relevanz hat.

Der Nazi-Großvater und der Stasi-Vater: Gunnar Teuber – hier mit Lucie Luise Thiede – spielt in dem Stück „Umkämpfte Zone“ eine zentrale Rolle. Das Stück nach einem Buch von Ines Geipel hatte jetzt im Staatstheater Cottbus Uraufführung – vor einem coronabedingt kleinen, aber weithin beeindruckten Zuschauerkreis. Foto: Silke Nauschütz / ZB

Spielen, was das Publikum zumindest dem Hörensagen nach kennen kann, ist vor fast leerem Haus eine Herausforderung. Viel schwieriger ist der fast leere Zuschauerraum, wenn ein Stück Uraufführung hat – so wie bei „Umkämpfte Zone“ nach dem gleichnamigen Roman von Ines Geipel am vergangenen Samstag in Cottbus. Geipel war als Spitzensportlerin in der DDR zeitweilig in Jena beheimatet. Sie befasst sich seit Jahren mit dem, was Menschen angetan wurde, was Menschen getan haben und wie alles dies nachwirkt – in Familie, in Gesellschaft, in unser aller Leben. Damit hat sie sich wenig Freunde gemacht in bestimmten Kreisen. Geipel aber, die in diesem Jahr 60 wurde und an der Schauspielschule Ernst Busch lehrt, hat sich in ihrer Antriebswut nie besänftigen oder niederschmettern lassen. Zuletzt hat sie den Tod ihres Lieblingsbruders Robby zum Anlass genommen, von der eigenen Familiengeschichte ausgehend, einen Bogen von der Nazi- über die SED- und Stasi-Diktatur bis in die Gegenwart zu schlagen.

Wenn das Monster die Klaviatur der Gewalt aufs Äußerste versteht

Jetzt bringt Armin Petras „Umkämpfte Zone“ in einer zugespitzten Bearbeitung auf die Bühne. Dazu hat er einen Zeittunnel erdacht. Er holt die Schatten der Vergangenheit mit den Mitteln des Theaters in die Gegenwart. Er zeigt die DDR zwischen Pittiplatsch und Schnatterinchen, Mai-Demo und Missbrauch sowie Gewalt in der Familie. Geipels Vater wird vom Pianisten zum Monster, das die Klaviatur der Täuschung und Manipulation aufs Äußerste versteht.

Die Bilder, die Petras für diesen unter die Haut gehenden Abend ersinnt, sind stark. Er setzt auf den Bürgerchor, der die Kernfragen deklamiert. Die Geipel-Figur lässt er gleich doppelt erscheinen am Bett des todkranken Bruders: Die junge, die sich gerne auch der schönen Zeiten erinnern will, und die heutige, die in abgeklärter Weise auf die vergangenen Zeiten schaut. Bruder und Schwester, die von klein auf so viel Bitterböses ertragen, die keinen Schutz bei der Mutter finden, sind sich 1989 so nahe, dass die Schwester ihm ihren Schlüssel gibt, ehe sie in den Zug steigt... Ihr Weg führt sie auf die andere Seite der Mauer, die – was da noch keiner wissen kann – bald fällt. Die Entzweiung kommt mit der Stasi-Akte des Vaters: Die Schwester sagt, er soll sie lesen. Er sagt, sein Verdrängen habe auch etwas Gutes. Nach Jahren der Funkstille kommt sie zu Robby, kurz bevor ihm die Sinne schwinden…

Das Stück ist ein starker Beitrag zu 75 Jahre Kriegsende, bald 70 Jahre DDR-Gründung und 30 Jahre Einheit. Und umso bitterer ist es, wenn sich jetzt in Cottbus wie in so vielen Theatern vor allem diese eine Frage stellt: Ist das, was eben erst auf die Bühne kam, schon wieder hinfällig? Muss es auf unbestimmte Zeit eingemottet und vor den Zuschauerblicken verborgen werden?

Mitte dieser Woche haben die Ereignisse um Corona die Planung für „Carmen“ überrollt. Offen ist, wann „Mazeppa“ und „Umkämpfte Zone“ gespielt werden können: Wie viele Kulturverantwortliche muss sich Märki damit befassen, was wird? Bleibt nun alles, was über Monate erdacht und vorbereitet wurde, auf lange Zeit ungesehen? Unerhört! Aus Berlin heißt es: Vorhang zu! Trotz Luftverhältnissen im Saal fast wie draußen.