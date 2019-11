Ein Musical oder eine Oper dort erleben, wo später nur noch Theatermitarbeiter Zutritt haben: Dieses „vorwegnehmende Backstageerlebnis“ seinem Publikum bieten zu können, lässt Theaterintendant Daniel Klajner strahlen.

Er will die Zeit der Theatersanierung positiv sehen, betrachtet den bis Mai 2022 entstehenden neuen Anbau als bestmögliche Interimsspielstätte. Die allerdings bringt zugleich Probleme mit sich. Es sind Probleme, die auch wirtschaftlicher Natur, deshalb auch für die Stadt Nordhausen als Hauptgesellschafter von Interesse sind. Klajner spricht von einem „Delta über rund eine Million Euro“, das in den rund zwei Jahren bis zur Eröffnung des sanierten Theaters 2024 entstehen könnte. Er rechnet mit weniger Einnahmen bei zugleich etwas höheren Ausgaben.

Die nötige Technik in den neuen Anbau für Theatervorstellungen einzubauen, schlage mit etwa einer halben Million Euro zu Buche. Auf eine ähnliche Summe könnten sich die Ausfälle an Eintrittsgeldern summieren. Denn in dem neuen Anbau werden nur 344 Zuschauer Platz haben – im Großen Saal des Theaters sind es 488. Klajner zufolge soll versucht werden, durch mehr Vorstellungen das Einnahmeminus möglichst gering zu halten. Allerdings werden schon aus technischen Gründen die Stücke „en suite“ aufgeführt werden, Vorstellungstermine eines Stücks über mehrere Monate verteilt also wird es nicht geben. Dass dies den Gewohnheiten des Publikums entgegensteht, weiß Klajner. „Wir zählen auf den neuen Standort, auf die Neugier des Publikums.“ Auch plant er einen „etwas zugänglicheren Spielplan“: weniger anspruchsvolle, mehr populäre Werke also.

Konkrete Vorstellungen habe er hierzu noch nicht, sagt der Intendant: „Mein Vertrag läuft bis 2021, ich gehe davon aus, dass ich – wenn ich hierbleiben darf – genug Zeit hätte, mir noch Gedanken zu machen.“Die Einnahmeausfälle durch zusätzliche Spielstätten zu kompensieren, hält er nicht für möglich. Zwar könne Theater auch an anderen Orten stattfinden – so geschehen vor Jahren in St. Blasii – doch bedeute das während der Sanierung einen zu hohen technischen und damit finanziellen Aufwand.

Nach der geplanten Eintrittspreiserhöhung zur nächsten Spielzeit sollen die Tarife bis 2024 stabil bleiben, zumal in der Interimsspielzeit die Stühle auch etwas weniger bequem seien, das Theaterfeeling etwas geschmälert sei, so Klajner.

Echtes Kopfzerbrechen bereitet ihm derzeit die Zukunft des Kinder- und Jugendzirkus „Zappelini“. Während sich allein für das Junge Theater leicht eine auch als Probebühne nutzbare Interimsspielstätte finden würde, sei dies für die jungen Artisten und Jongleure schwieriger. Denn die brauchen mehr Raum. Wie das zu bezahlen wäre, ist unklar.

Zurzeit haben die Zappelinis auf dem Schachtbau-Areal in der Grimmelallee ihr Domizil, wo auch der Theatersfundus lagert. Für relativ wenig Miete stehen die Räume bereit. Theater und Zappelinis verbindet ein Kooperationsvertrag: „Wir helfen finanziell mit einer maßgeblichen Summe, dafür bekommen wir eine theatrale Leistung. Wenn die theatrale Leistung gleich bleibt, wir aber das Zehnfache für die Räumlichkeiten zahlen müssten, wäre das für die Gesellschaft schwer zu stemmen“, beschreibt Klajner das Problem. Er betont aber auch, dass Zirkus und Theater „in einem Boot“ sitzen.

Während eine Interimslösung für Junges Theater und „Zappelinis“ erst ab Mitte 2022 unabdingbar ist, hat die Theatersanierung auf den Spielplan schon ab Anfang nächsten Jahres Einfluss. Weil ab Januar der Hofeingang des Theaters nicht mehr genutzt werden kann, dürfen die Bühnenbilder nur noch 2,25 Meter statt bislang 2,40 Meter hoch sein. „’Hänsel & Gretel’ hätten wir gern noch ein paar Jahre gespielt, nur bekommen wir das Bühnenbild künftig nicht mehr durch die Tür.“ Für die Zuschauer selbst werde das Theatererlebnis aber nicht geschmälert, verspricht der Intendant.