Theater-Open-Air in Gera und Altenburg startet

Bis man sich wieder gemeinsam an Musik und Theater erfreuen kann, wird das Theater Altenburg-Gera von Freitag an vor der Geraer Bühne am Park und neben dem Altenburger Theaterzelt fünf verschiedene Open-Air-Programme spielen. In Gera startet man an diesem Freitag, 19.30 Uhr, sowie in Altenburg am Sonntag, 15 Uhr, mit „Orchesterklänge von Herzen“. Das Philharmonische Orchester Altenburg-Gera spielt unter dem Dirigat von Generalmusikdirektor Laurent Wagner und lässt dafür die im 18. Jahrhundert populäre Musizierweise des Serenadenkonzertes auferstehen, angefangen bei Joseph Haydn.

Seine 6. Sinfonie Le matin schildert eine Morgenstimmung. Mit seinem Werk Dumbarton Oaks, benannt nach dem Landsitz der Auftraggeber bei Washington, komponierte Igor Strawinsky im Konzert für Kammerorchester Es-Dur ein nach barockem Vorbild aufgebautes, aber mit lebendigen Harmonien und Rhythmen gestaltetes Werk zum Anlass eines Ehejubiläums. Eine Hommage an Mozart und den Streicherklang schuf Peter Tschaikowski aus der Zurückgezogenheit eines Landaufenthaltes mit seiner Serenade für Streichorchester C-Dur op. 48.

Hier wird gegrillt, aber zu Hause gegessen

„Achtung, Grillgefahr!“ heißt es am Freitag, 19.30 Uhr, in Altenburg sowie am Samstag, 19.30 Uhr, in Gera. In der kleinen Sommerrevue wird der beliebte Volkssport des Brutzelns unter freiem Himmel besungen – mit Songs und Schlagern der Roster, den mitgebrachten Salaten, dem Rostbrätel, der glühenden Holzkohle, die so leidenschaftlich brennt wie die Sommerliebe. Hier wird ordentlich eingeheizt und angegrillt. Gegessen wird allerdings daheim. Die Musikalische Leitung hat Olav Kröger, für die Inszenierung zeichnet Manuel Kressin verantwortlich, für Choreografie Heike Kley und für die Dramaturgie Sophie Oldenstein.

Die dritte Einladung des Wochenendes betrifft das Romantische Chorkonzert „Lieder im Freien zu singen“, das am Samstag, 19.30 Uhr, in Altenburg sowie am Sonntag, 15 Uhr, in Gera zur Aufführung kommt. „Sumer is icumen in“ (Der Sommer ist gekommen), verkündet der Opernchor gleich zu Beginn mit dem mittelenglischen Kanon aus dem 13. Jahrhundert. Mit „im Freien zu singen“ betitelte auch Felix Mendelssohn Bartholdy die Sechs Lieder op. 59. Daneben stehen naturromantische Lieder von Robert Schumann und Johannes Brahms. Weitere Chorklänge erfüllen den Abend in Werken von Franz Schubert, Edvard Grieg, Camille Saint-Saëns, Sergej Rachmaninov und einigen anderen. Klavier, Dirigat und Moderation übernimmt Chordirektor Gerald Krammer.

Vorverkauf und Aufführungen unter neuen Regeln

Der Vorverkauf ist online über www.theater-altenburg-gera.de, telefonisch unter (0365) 8279105 und (03447) 585161 oder in den Theaterkassen im Foyer des Großen Hauses Gera sowie in der Tourismusinformation Altenburg auf dem Markt immer donnerstags und freitags 15 bis 18 Uhr möglich. Kartenkäufe sind nur mit Aufnahme der Kontaktdaten möglich. Alle Veranstaltungen finden ohne Pausen und Catering unter Einhaltung von Hygienemaßnahmen statt. Das Tragen von mitgebrachten Mund-Nasen-Bedeckungen ist beim Einlass, an der Kasse und in den Sanitäranlagen erforderlich.

Der Weg zu den Tickets

Sonderöffnungszeiten Theaterkassen bis 3. Juli: donnerstags und freitags, 15 bis 18 Uhr, am Theater Gera, Kasse im Foyer Großes Haus sowie der Tourismusinformation Altenburg, Markt 10

Telefonische Reservierung von Dienstag bis Freitag, 10 bis 13 Uhr, unter 0365 / 827 91 05 (Gera) sowie 03447 / 585 161 (Altenburg)

Kartenversand auf Rechnung bei rechtzeitiger Bestellung

Online-Kartenverkauf unter www.tpthueringen.de

Abendkasse jeweils ab eine Stunde vor der Vorstellung (in Gera: Großes Haus; in Altenburg: Kasse Zelt Foyer)

Alle Kartenkäufe sind nur in Verbindung mit der Aufnahme von Kontaktdaten möglich.

Bei witterungsbedingtem Ausfall werden Ersatztermine angeboten.

Gera-Altenburger Sommertheater zeigt diese Freiluft-Produktionen