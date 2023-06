Thüringer Literaturpreis für Daniela Danz

Erfurt. Die Autorin Daniela Danz erhält den Thüringer Literaturpreis 2023.

Die Autorin Daniela Danz erhält den Thüringer Literaturpreis 2023. Sie werde „für ein poetisch beeindruckendes und vielfältiges künstlerisches Werk“ geehrt, sagte Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) laut Mitteilung vom Montag.

Als Schriftstellerin habe Danz breite Anerkennung erlangt. Sie setze sich mit gesellschaftlich bedeutenden Fragen auseinander, mit Kriegen im Nahen Osten, mit Migrationsbewegungen oder mit dem Klimawandel. „Ihre unverwechselbare lyrische Stimme zeichnet sie innerhalb der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur als eine Dichterin von hohem Rang aus“, so Hoff.

Lyrik, Prosa und Kinderliteratur

Es ist nicht die erste Auszeichnung für die 1976 in Eisenach geborene Danz. So erhielt sie im vergangenen Jahr etwa den Deutschen Sprachpreis. Danz studierte Germanistik und Kunstgeschichte. Sie lehrt an der Universität Hildesheim und lebt mit ihrer Familie in Kranichfeld nahe Weimar. Sie verfasst unter anderem Lyrik, Prosa und Kinderliteratur.

Der mit 12.000 Euro dotierte Thüringer Literaturpreis wird alle zwei Jahre nach Entscheidung einer unabhängigen Jury vergeben. Die Preisverleihung ist in diesem Jahr für den 11. September in Erfurt geplant. dpa