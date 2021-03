Thüringer Minister Hoff: Vermögenssteuer zur Kultur-Unterstützung

Um die negativen Pandemiefolgen vor allem für die Kultur abzuschwächen, hat Thüringens Kulturminister eine Vermögenssteuer ins Spiel gebracht.

Einnahmen daraus könnten genutzt werden, um die Kulturbereiche zu unterstützten, sagte der Linke-Politiker Benjamin-Immanuel Hoff in der „MDR Thüringen Kulturnacht“. „Es gibt in dieser Krise ganz viele Gewinner und es gibt unglaublich viele reichgewordene Gewinner dieser Krise“, so Hoff in der am Sonntagabend ausgestrahlten Sendung. Es müsse darüber geredet werden, im Bereich der Finanzverteilung und der Steuern etwas zu ändern.

Corona-Blog: Noch keine Tests bei Hausärzten – Familienvater wartet ein Jahr auf Entschädigung

Für die Linke soll eine Vermögenssteuer laut der neuen Mitvorsitzenden der Bundespartei, der Thüringerin Susanne Hennig-Wellsow, auch im Wahlkampf eine Rolle spielen. Im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Folgen der Corona-Krise hatte vor Kurzem etwa auch Anja Piel aus dem Vorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) gesagt, dass die Zeit dafür reif sei. Eine allgemeine Vermögenssteuer gibt es in Deutschland nicht.