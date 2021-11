Thüringer Philosophie-Tag findet nur online statt

Ein Pfleger hält im Alten-und Pflegeheim Joachim-Neander-Haus der Diakonie in Düsseldorf die Hand einer Bewohnerin. – Das Thema des assistierten Suizids rückt erneut auf die Agenda des Bundestages.

Jena. Der Thüringen-Tag für Philosophie unter dem Titel „,Mein Tod gehört mir’ – Zur Debatte um die Hilfe zur Selbsttötung“ muss ohne Saalpublikum stattfinden.

Der Thüringen-Tag für Philosophie muss wegen der aktuellen Corona-Infektionslage am Montag an der Universität Jena ohne Saalpublikum stattfinden. Das teilte eine Sprecherin des Jenaer Ethik-Zentrums am Freitag mit.

Diskussionsrunde in Jena zum assistierten Suizid

Bei der Veranstaltung diskutieren Fachleute aus verschiedenen Perspektiven unter dem Titel „,Mein Tod gehört mir’ – Zur Debatte um die Hilfe zur Selbsttötung“. Das Thema ist virulent, weil nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts eine gesetzliche Neuregelung des assistierten Suizids erforderlich wird.

Die Jenaer Veranstaltung kann aber am Montag unter der Adresse https://online.mmz.uni-jena.de/mmz1.html zwischen 10 Uhr und 17.30 Uhr live per Webstream mitverfolgt werden.

An der Debatte dürfen Zuhörerinnen und Zuhörer mit Fragen und Beiträgen per Email teilnehmen.

