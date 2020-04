Thüringer Verlage: Den Absturz nur wenig gemildert

Modell Kiosk-Verkauf: Johannes Steinhöfel reicht in Weimar bestellte Bücher unter korrekten Schutzvorkehrungen an der Ladentür aus. Zu den gefragtesten Belletristik-Titeln zählen „Die Pest“ von Albert Camus und „Die Liebe in den Zeiten der Cholera“ von Gabriel García Márquez.