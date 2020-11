Till Lindemann kündigt sich für kommendes Jahr in Wacken an.

Wacken Dieses Jahr musste das Hard-Rock- und Metal-Festival in Wacken coronabedingt ausfallen. Doch 2021 soll es wieder losgehen. Auch Till Lindemann will dann auf die Bühne - ohne seine Band.

Rammstein-Sänger Till Lindemann spielt 2021 in Wacken solo

Der Rammstein-Sänger Till Lindemann will im kommenden Sommer auf dem international bekannten Wacken Open Air (W:O:A) spielen. Für Lindemann werde dies die erste Solo-Festivalshow überhaupt, teilten die Veranstalter am Mittwoch mit.

Mit Rammstein hatte Lindemann bereits 2013 auf dem Festival in dem kleinen Ort in Schleswig-Holstein gespielt.

Lindemann wird neben Clawfinger und Varang Nord sowie einer noch geheimgehaltenen Band am Mittwoch 28. Juli, einem Zusatztag, auf einer der beiden Hauptbühnen auftreten. Die Hauptbühnen wurden in der Vergangenheit erst am Festival-Donnerstag bespielt.

2020 musste das Festival wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Ende Juli 2021 soll es wieder stattfinden und ist nach Angaben der Veranstalter bereits ausverkauft. Mehr als 90 Prozent der Besucher, die für dieses Jahr ein Ticket hatten, tauschten es gegen eine Karte für 2021.

Der Zusatztag kostet aber extra. Alle bisherigen Ticket-Inhaber können für 66,66 Euro Tickets bestellen. Sie sind nicht im freien Verkauf erhältlich. "Wir sprechen bereits seit Jahren mit den verantwortlichen Behörden über die Möglichkeit, das Infield schon vor dem Donnerstag zu öffnen - nicht zuletzt, weil unsere Fans diesen Wunsch immer wieder an uns herangetragen haben", sagte Wacken-Mitbegründer Thomas Jensen.

