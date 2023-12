Tina Turners königliche Hits und Israel Nashs Breitwandsound

Erfurt Tina Turners beeindruckende Sammlung an Hits und Singles gibt es jetzt gebündelt, Israel Nash frönt seinem Faible für große Gesten. Wir haben in beide Alben reingehört.

Wenn ein Mensch seinen Lebenskreis verlässt, ein berühmter, kreativer noch dazu, blickt man gern aufs Lebenswerk. Im Fall von Anna Mae Bullock, besser bekannt als Tina Turner, die am 24. Mai 2023 verstorben ist, veröffentlicht ihre Plattenfirma nun einen üppigen Überblick ihrer Solo-Singles: „The Queen of Rock ’n’ Roll“ heißt das 55 Songs umfassende und chronologisch aufgebaute Kompendium auf drei CDs oder fünf LPs.

Tina Turner – Queen of Rock ‘n‘ Roll Tina Turner – Queen of Rock ‘n‘ Roll Tina Turner wurde bereits zu Lebzeiten „Queen of Rock ‘n‘ Roll“ genannt. Ihr musikalischer Stil war aber viel weiter gefasst: Soul, Blues, Disco und Pop gehörten ebenso zu ihrem Repertoire. Foto: Brian Aris / Warner Music

Tina Turner – Queen of Rock ‘n‘ Roll Tina Turner bei einem Auftritt im Hamburger Volksparkstadion im Jahr 2000. Die Sängerin starb am 23. Mai im Alter von 83 Jahren in der Schweiz, wo sie seit vielen Jahren lebte. Foto: Stefan Hesse / DPA Images

Tina Turner – Queen of Rock ‘n‘ Roll Tina Turner war nicht nur Sängerin, sie versuchte sich auch als Schauspielerin, etwa im dritten Teil von Mad Max. Foto: Paul Cox / Warner Music

Tina Turner – Queen of Rock ‘n‘ Roll Das berühmteste Album von Tina Turner ist „Private Dancer“ aus dem Jahr 1984. Foto: Parlophone/Warner

Tina Turner – Queen of Rock ‘n‘ Roll Auf der neuen Best of „Queen of Rock ‘n‘ Roll“ sind 55 Singles von Tina Turner, auch Songs von „Pivate Dancer“, etwa „What‘s Love got to do with it“. Foto: Warner Music

Tina Turner – Queen of Rock ‘n‘ Roll Trotz ihres späten, aber großen Erfolgs als Solo-Künstlerin galt sie als nahbar. Foto: Paul Cox / Warner Music

Tina Turner – Queen of Rock ‘n‘ Roll Aus dem aktiven Musikgeschäft hatte sich Tina Turner seit Jahren zurückgezogen, Konzerte gab sie nicht mehr. Foto: Paul Cox / Warner Music

Der Titel wurde ihr zu Lebzeiten verpasst, beschreibt aber nur unzureichend ihre künstlerischen Rangierweite. Die Frau, die sich in ihren erfolgreichsten Jahren gern mit protzigen Sounds schmückte, blieb trotzdem immer nahbar und, wie man so schön sagt, menschlich – was ihre Beliebtheit zum Großteil definierte. Einen nachträglich bearbeiteten Song gibt es auf der umfangreichen Best of und herzerwärmende Worte im Booklet von Bryan Adams, einem ihrer vielen Duett-Partner: „Sie war eine Naturgewalt, niemand hatte ihre Energie oder ihre Stimme.“

Tina Turner - "What's Love got to do with it"

Israel Nash mit gefühlsweitem Heartland-Rock

Das Cover des Albums „Ozarker“ von Israel Nash. Foto: Loose Music/Rough Trade

Mit der Netflix-Serie „Ozark“ hat das neue Album von Israel Nash wenig gemein. Außer der Gegend, ein Plateau im Mittleren Westen der USA, wo der Musikers aufgewachsen ist. Auf „Ozarker“ besingt Nash die Schicksale und Sehnsüchte der Menschen aus der Region, im Titelsong gar die Geschichte seines Urgroßvaters, der als Wanderarbeiter nach einem Jahr verspricht wiederzukommen, um die Tochter des Plantagenbesitzers zu heiraten. Eine Lovestory wie im Märchen.

Die Songs stattet er mit einer cremigen Wall of Sound aus, die keine Misstöne duldet und an die Grandezza der Eagles oder von Bob Seger anknüpft. Sogar vor „Hey, hey“-Rufen und „Shalalalala“-Chören schreckt Nash nicht zurück. Und ja, das steckt zuweilen an. Breitwand Musik für alle, die der Berieselungshölle der Weihnachtsmarkt-Playlists entfliehen, aber nicht auf Bombast und große Gefühle verzichten wollen.

Israel Nash - „Ozarker“ (Official Lyric Video)

