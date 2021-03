Töpfertag in Thüringen als Minimalversion

Am zweiten März-Wochenende laden Deutschlands Keramiker traditionell zum Tag der offenen Töpferei ein. Während etwa in Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz oder Baden-Württemberg die Tonkünstler am Sonnabend und Sonntag, 13. und 14. März, unter Corona-Auflagen ihre Werkstätten, Studios und Ateliers öffnen können, ist das in Thüringen so nicht möglich.

Allerdings dürfen hiesige Töpferwerkstätten wie andere Handwerksbetriebe auch, bestellte Waren zur Abholung anbieten. Das werden Thüringer Keramiker auch am Töpfertag tun, wie Brit Heide, Obermeisterin der Landestöpferinnung, sagt. Allerdings sollten Interessierte im Vorfeld telefonisch oder per Mail Kontakt mit den betreffenden Töpfern aufnehmen. Brit Heides Werkstatt in Triptis bleibt beispielsweise am Wochenende geschlossen.

Thüringens Keramiker blicken auf schwierige zwölf Monate zurück. Eine Umfrage der Töpferinnung ergab einen Einbruch bei den Markt-Verkäufen um 60 bis 80 Prozent, wurde doch ein großer Teil der Veranstaltungen im vergangenen Jahr abgesagt.

Brit Heide zum Beispiel konnte ihre Streublumen-Keramiken nur auf vier von geplant 14 Märkten anbieten. Darüber hinaus sei für einige Kollegen auch das Kurs- beziehungsweise Workshopgeschäft weggebrochen. Dennoch seien die Thüringer Töpfer den Kunden für ihre Treue und Solidarität dankbar. Sie hätten 2020 verstärkt in den Werkstätten gekauft.

Der ein oder andere Keramiker konnte auch beim Online-Verkauf Zuwächse verbuchen. Doch das ist den Erfahrungen der Innung zufolge nicht die Regel. Es fehlten oft Geld und Knowhow, einen Internethandel professionell zu betreiben.

Über die harte Zeit helfen die staatlichen Corona-Hilfen hinweg, auch wenn das Überbrückungsgeld vom Januar nur stockend fließt. „Die Kollegen haben mit dem Geld aus der Anfangszeit gut gehaushaltet“, sagt die Innungsobermeisterin. „Wir kommen aber auch mit wenig aus. Wir sind Überlebenskünstler.“

Die schwierige finanzielle Situation der Thüringer Töpfer bedroht das Handwerk generell. Pro Jahr werden gerade mal ein bis zwei Lehrlinge ausgebildet. Die Meisterbetriebe könnten sich Azubis einfach nicht leisten, sagt Heide.

Die Einführung des Mindestlohns habe das Ausbildungswesen zum Erliegen gebracht. „Lehrlinge würden bald mehr als ein Meister kriegen.“

Diese Entwicklung macht sich auch im Altersdurchschnitt der knapp 60 Thüringer Innungstöpfer bemerkbar. Die jüngsten sind Anfang 40, der älteste 78. „Das Handwerk ist am Aussterben“, betont Brit Heide. Daran werde sich ohne finanzielle Ausbildungsunterstützung seitens des Bundes auch nichts ändern.

Informationen zum Töpfertag und Kontakte zu Thüringer Töpfereien versammelt die bundesweite Webseite: www.tag-der-offenen-toepferei.de