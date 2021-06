Pinar Atalay ist seit 2014 Moderatorin der Tagesthemen in der ARD. Ab August wird sie bei RTL zu sehen sein. Mehr dazu im Video.

Hamburg. Laut eines Berichts soll Aline Abboud Pinar Atalay bei den ARD-"Tagesthemen" als Moderatorin ersetzen. Wir stellen die 33-Jährige vor.

Wird Aline Abboud bald eines der Gesichter der "Tagesthemen"? Wie "Bild am Sonntag" aus "sicherer Quelle" erfahren haben will, soll die Journalistin als Nachfolgerin der scheidenden Nachrichtenmoderatorin Pinar Atalay feststehen. Diese wird "Das Erste" im August verlassen und zu RTL wechseln. Eine offizielle Bestätigung des "Bild"-Berichts gibt es bisher weder von der ARD noch von Abboud selbst.

Die Journalistin wurde 1988 in Ost-Berlin geboren, in Leipzig studierte sie Arabistik. Ab 2014 absolvierte Abboud ein journalistisches Volontariat im Deutschen Bundestag, bevor sie 2016 in das Social-Media-Team der ZDF-Sendung "Donnerstalk" mit Dunja Hayali wechselte.

Die Journalistin Aline Abboud soll laut eines Medienberichts die neue "Tagesthemen"-Moderatorin werden. Foto: IMAGO / Eventpress

Aline Abboud: Von "heute" zu den "Tagesthemen"?

Nachrichtenerfahrung sammelte die 33-Jährige als Redakteurin der ZDF-Nachrichten "heute" und als Moderatorin von "heuteXpress". Zudem stand sie als Reporterin für das "Auslandsjournal" und als Moderatorin des funk-Formats "Die da oben" vor der Kamera.

Sollte Abboud tatsächlich zu den wechseln, wäre sie laut "Bild" die erste ostdeutsche Moderatorin des Nachrichtenformats. Zu dessen Moderatorenteam gehören neben Pinar Atalay aktuell Caren Miosga, Ingo Zamperoni und Helge Fuhst. (nfz)