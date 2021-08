Berlin Lukas Podolski sollte eigentlich in der neuen Jury der Show "Das Supertalent" sitzen. Doch nun ist der Fußballer an Covid-19 erkrankt.

Derzeit wird die neue Staffel der RTL-Show "Das Supertalent" gedreht, im Herbst sollen die ersten Folgen ausgestrahlt werden - doch nun sind die Verantwortlichen hinter den Kulissen zur Improvisation gezwungen: Fußballstar Lukas Podolski, der eigentlich in der Jury sitzen sollte, fällt wegen einer Corona-Infektion aus.

Wegen der Erkrankung verpasste Podolski auch seine Vorstellung als Europapokal-Experte für den Streamingdienst TV Now. Der Fußballer wurde zur Online-Präsentation der RTL Gruppe zugeschaltet, die in seiner "Straßenkicker Base" in Köln stattfand. Darin erklärte er, positiv getestet worden zu sein. Symptome habe er keine - er fühle sich "wie in den letzten Tagen und Wochen", versicherte er.

Podolski an Covid-19 erkrankt: Fußballer war nicht geimpft

Nach Angaben der "Bild" ist Podolski nicht gegen Corona geimpft. Weil er nun 14 Tage in Quarantäne muss, seien die "Das Supertalent"-Dreharbeiten für ihn bereits beendet: "Er hat bereits für die gesamte Staffel abgesagt. Es macht jetzt keinen Sinn mehr", zitiert das Blatt einen Insider. Für Podolski sei nun lediglich ein kurzer Auftritt am Ende der Staffel eingeplant.

Auch Podolskis Jury-Kollegin Chantal Janzen ist laut "Bild" mit dem Coronavirus infiziert - zurück bleibe lediglich Modedesigner Michael Michalsky. Als Neubesetzung sollen nun Motsi Mabuse ("Let's Dance") und die "Ehrlich Brothers" Andreas und Christian Ehrlich einspringen.

Lukas Podolski (r.) mit Henning Tewes (l.), dem Geschäftsführer von RTL Television & Co-Geschäftsleiter TVNOW. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

"Das Supertalent" im Herbst: Wann beginnt die Show?

Die konkreten Sendetermine für die neue Staffel "Das Supertalent" im Herbst stehen noch nicht fest. In der Show treten Kandidatinnen und Kandidaten sämtlicher Altersgruppen mit besonderen Talenten an. Die Jury darf anfangs entscheiden, wer es jeweils in die nächste Runde schafft. Danach darf das Publikum abstimmen.

(raer/mit dpa)