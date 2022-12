So funktioniert die ARD

So funktioniert die ARD

Fernsehen Fernsehprogramm am 14.12.: Heute Abend um 20.15 Uhr im TV

Berlin. Das aktuelle Fernsehprogramm: Was läuft heute am 14. Dezember 2022 um 20.15 Uhr im TV? Die Highlights zur Prime-Time im Überblick.

Fernsehen gehört zu den liebsten Freizeitbeschäftigungen der Menschen in Deutschland. Rund dreieinhalb Stunden verbringt jeder Deutsche täglich vor dem TV. Besonders beliebt ist dabei das Programm zur Prime-Time um 20.15 Uhr. Dann zeigen viele TV-Sender ihre Highlights. Was heute am 14. Dezember um Viertel nach acht läuft, zeigt unser aktuelles Fernsehprogramm.

Lesen Sie auch: Aschenbrödel und Co.: Weihnachtsfilme im TV – Alle Termine

Fernsehprogramm am 14. Dezember: Heute um 20.15 Uhr bei ARD und ZDF

Die meistgesehenen TV-Sender in Deutschland sind unangefochten die öffentlich-rechtlichen Programme Das Erste (produziert von der ARD) und ZDF. In unserer Tabelle sehen Sie, was dort heute Abend um 20.15 Uhr läuft.

TV-Sender Format Das Erste Donna Leon – Lasset die Kinder zu mir kommen (Film) ZDF Fußball-Weltmeisterschaft: Halbfinale Frankreich gegen Marokko (ab 19.15 Uhr, Sport) BR Gefragt – gejagt XXL (Show) HR MEX. das marktmagazin (Magazin) MDR Die große Show der Weihnachtslieder (Show) NDR Expedition ins Tierreicht (Doku) RBB Stadt! Land! Medizin! (Doku) SWR betrifft: Die heilende Kraft der Bewegung - Bei Rücken, Herzleiden und Krebs (Doku) WDR Ausgerechnet – Wintercamping (Doku)

Das Erste zeigt heute um 20.15 Uhr eine Wiederholung aus der Krimi-Reihe "Donna Leon". Eigentlich sind Wiederholungen um diese Uhrzeit selten – doch bei der ARD scheint man wegen des gleichzeitig im ZDF laufenden Fußballspiels ohnehin nicht mit viele Zuschauern zu rechnen.

Bei WM-Spielen im Fernsehen schalten in diesem Jahr weniger Leute ein. Foto: dpa

Heute (14.12.) Abend um 20.15 Uhr im TV: Das läuft bei RTL, Sat.1, ProSieben und Co.

Neben den öffentlich-rechtlichen TV-Sendern gibt es eine große private Konkurrenz. Was RTL, Sat.1, ProSieben und Co. heute um 20.15 Uhr zeigen, sehen Sie hier.

TV-Sender Format RTL Mario Barth deckt auf (Show) Sat.1 Das große Promibacken (Show) ProSieben Galileo 360° (Magazin) RTL II Die Schnäppchenhäuser – Spezial (Doku-Soap) Kabel eins Contact (Film) Vox Bones – Die Knochenjägerin (Serie) Sixx Grey's Anatomy: Die jungen Ärzte (Serie)

RTL zeigt heute eine neue Ausgabe der Show "Mario Barth deckt auf". In einem "Best of" blickt er dabei auf besondere Bauprojekte zurück, die vor allem für negative Schlagzeilen gesorgt haben. Bei Sat.1 läuft die Wiederholung des Weihnachtsspecials von "Das große Promibacken" aus dem Jahr 2018. ProSieben zeigt eine neue Folge des Ranking-Magazins "Galileo 360°". (fmg)